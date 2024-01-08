جمارك الشارقة تحبط محاولة تهريب متسلِّلين إلى الدولة

أعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عن إحباط محاولة تهريب متسللين اثنين لدخول الدولة بطريقة غير مشروعة عبر أحد المنافذ الجمركية التابعة لجمارك الشارقة، وذلك أثناء عملية تفتيش لمركبتين باستخدام أحدث أجهزة الكشف الإشعاعي لفحص المركبات، والتي رصدت وجود أجسام مشبوهة في المركبتين.

وأوضحت الهيئة أنه نتيجة للمتابعة الاستباقية واليقظة الدائمة لضباط التفتيش، الذين أجروا عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات الصادرة من أجهزة المسح الإشعاعي للمركبات، تم ضبط متسللين اثنين مختبئين في صندوق حديدي مركب بطريقة احترافية أسفل صندوق المركبتين الخلفي، ولا يحملان أي أوراق ثبوتية، حيث تم تحويل المتسللين وسائقي المركبتين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن عمليات التسلل تشكل واحدة من أخطر العمليات التي تلقي بآثار سلبية على أمن المجتمع، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الدولة من تقدم اقتصادي وتنموي كبير، يجعلها هدفاً لشريحة لا تغفل أجهزة وقوانين الدولة عن عبثها، وتأتي عملية ضبط المتسللين، تجسيداً حقيقياً للجهود الرائدة التي تبذلها هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، لضمان أمن وسلامة المجتمع، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه بقطاع الجمارك، وحرصها على تزويد المراكز الجمركية بالخبرات والمهارات، عبر البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل، وتطوير كفاءات ضباط التفتيش، إضافة إلى تزويدها بأحدث سبل التكنولوجيا المتطورة، وتقنيات المسح الإشعاعي، ما يسهم في ضبط العديد من المخالفات التي تطال البضائع والأفراد.

وأشار الرئيسي إلى أن جمارك الشارقة تمتلك منظومة جمركية متطورة، قادرة على إحباط محاولات التهريب بكافة أشكالها عبر جميع منافذ الإمارة الجمركية، وبما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية في هذا الصدد، فضلاً عن التصدي لكل من تسول له نفسه من الأفراد أو الشبكات الإجرامية التي تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطن، مشيداً بجهود ضباط جمارك الشارقة، لما يظهرونه من كفاءة ويقظة دائمة للتصدي باحترافية لمحاولات التهريب بكافة أنواعها، وباختلاف الطرق، في مختلف الظروف، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

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