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واشنطن تنفي اعتزامها سحب قواتها من العراق

1/8/2024 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم، اعتزامها سحب قواتها من العراق.

وأوضحت الوزارة أنها لا تخطط حالياً لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي.

يأتي هذا على الرغم من إعلان بغداد، الأسبوع الماضي، أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية، باتريك رايدر، في إفادة صحفية: «في الوقت الحالي، ليس لدي علم بأي خطط (للتخطيط للانسحاب)»، مؤكداً مواصلة التركيز بشدة على مهمة هزيمة «داعش».

وأضاف أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك، نافياً علمه بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع حول قرار بسحب القوات الأمريكية.

وأحال رايدر الصحفيين إلى وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية حول الموضوع.

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