واشنطن تنفي اعتزامها سحب قواتها من العراق

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم، اعتزامها سحب قواتها من العراق.
وأوضحت الوزارة أنها لا تخطط حالياً لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي.
يأتي هذا على الرغم من إعلان بغداد، الأسبوع الماضي، أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.
وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية، باتريك رايدر، في إفادة صحفية: «في الوقت الحالي، ليس لدي علم بأي خطط (للتخطيط للانسحاب)»، مؤكداً مواصلة التركيز بشدة على مهمة هزيمة «داعش».
وأضاف أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك، نافياً علمه بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع حول قرار بسحب القوات الأمريكية.
وأحال رايدر الصحفيين إلى وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية حول الموضوع.
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