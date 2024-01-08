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رئيس الدولة يزور ضريح مؤسس أذربيجان وحديقة الشهداء في باكو

1/8/2024 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية أذربيجان - ضريح حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في مدينة باكو .. ووضع سموه إكليلاً من الزهور أمام الضريح.
كما قام سموه بزيارة حديقة الشهداء ووضع إكليلاً من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".


رافق سموه خلال زيارته الضريح وحديقة الشهداء كل من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله.. سعادة ألدار عزيزوف عمدة مدينة باكو وعدد من كبار المسؤولين.


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