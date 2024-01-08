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رئيس الدولة يحضر مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه

1/8/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - مأدبة العشاء التي أقامها فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تكريماً لسموه والوفد المرافق .. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى أذربيجان.

كما حضر المأدبة الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أذربيجان.

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