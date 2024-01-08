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مقتل فردين من عائلة وائل الدحدوح في ضربة إسرائيلية

1/8/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل قريبان للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في غزة، في غارة استهدفت، اليوم، سيارتهما في رفح، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وعدد من أقاربهما.

وقال ناطق باسم الوزارة إن الجيش الإسرائيلي «قتل ثلاثة مواطنين مستهدفاً سيارة مدنية»، وتقدّم بتعازيه إلى وائل الدحدوح الذي خسر زوجته وأبناءه الثلاثة منذ بدء الصراع.

وأكد الصحافي أن الشقيقين محمد وأحمد الدحدوح هما ابنا أخيه، وأظهرت مشاهد التدمير الذي طال سقف السيارة وعملية سحب جثة منها.

كان محمد وأحمد الدحدوح، وهما محاسب ومهندس يبلغان 30 و26 عاماً بحسب أحد أقربائهما، يعيشان قبل الحرب مع عائلتهما شمالي الأراضي الفلسطينية قرب مدينة غزة، قبل أن يهربا إلى الجنوب ليصلا قبل أسبوعين إلى رفح.

ونعى وائل الدحدوح، أمس، نجله حمزة، بعد أن فقد زوجته واثنين من أبنائه في نهاية أكتوبر بضربة إسرائيلية.

وقُتل حمزة مع زميله مصطفى ثريا في غارة طالت سيارتهما جنوبي الأراضي الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «استهدف إرهابياً كان يقود جهازاً طائراً يشكّل تهديداً لقواته»، مضيفاً أنه «على علم باستهداف مشتبه فيهما آخرين كانا في السيارة نفسها».

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