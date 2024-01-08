تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في مسافي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في مسافي.
وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـه سجلت الهزة الساعة 23:01 اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.
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