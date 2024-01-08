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تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في مسافي

1/8/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في مسافي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـه سجلت الهزة الساعة 23:01 اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.

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