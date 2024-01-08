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بايدن يؤكد السعي لتقليص انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة

1/8/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أنه يعمل على دفع إسرائيل على تقليص انتشارها العسكري في قطاع غزة، وذلك بعدما قاطعه محتجون دعوا إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال خطاب انتخابي.

وقال بايدن، في كنيسة في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية: «أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملها على تقليص عديدها، والخروج على نحو ملحوظ من غزة».

وهتف المتظاهرون: «وقف إطلاق النار فوراً»، وقال بايدن رداً على ذلك: «أفهم انفعالهم».

بعد ذلك، قام المصلّون في كنيسة الأم إيمانويل الميثودية الإفريقية بهتاف «أربعة أعوام أخرى»، لدعم حملة بايدن الانتخابية لولاية ثانية في منصبه.

ودعم بايدن بقوة إسرائيل خلال عمليتها العسكرية ضد حماس بعد الهجوم الذي شنَّته الحركة الفلسطينية على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، ما أثار احتجاجات في مناسبات عامة، وغضباً في صفوف الحزب الديمقراطي.

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