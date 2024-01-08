وابل من القنابل الضوئية في سماء دير البلح

وابل من القنابل الضوئية في سماء دير البلح
التاريخ
1/8/2024 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل ضوئية بشكل مكثف في سماء دير البلح وسط قطاع غزة.
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