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منتدون في اليرموك: المشاركة الأردنية بحفظ السلام الدولي ترجمة لمساعي القيادة الهاشمية

1/8/2024 2:31:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظمت كل من عمادة شؤون الطلبة وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، ندوة بعنوان "دور القوات المسلحة الأردنية في حفظ السلام ودورها التنموي"، وتحدث فيها كل من العميد الركن المتقاعد مأمون بني يونس، والعميد الركن المتقاعد إبراهيم ملحم.

وأكد كل من بني يونس وملحم، أن المشاركة الأردنية في مهام حفظ السلام الدولية تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة في سعيها الحثيث لرؤية عالم ينعم بالأمن والسلام.

وأضافوا أن وجود منتسبي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ضمن طواقم مهام حفظ السلام الدولية في مختلف مواقع الواجب، يأتي انطلاقا من المكانة العسكرية المرموقة التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية على مستوى العالم، والثقة العالية بمهارة وكفاءة كافة منتسبيها، بفضل ما تحظى به من رعاية ومتابعة مباشرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهاته الدائمة بدعم وتطوير قدرات منتسبي القوات المسلحة الأردنية.

وقال بني يونس، إن قوات حفظ السلام الأردنية لبت نداء الواجب في مختلف المواقع، ولعبت دورا كبيرا في إنهاء النزاعات وحفظ السلام وتقديم المساعدات الإنسانية في كافة مواقع الواجب التي تواجدت بها وكان أداؤها محط تقدير وإشادة، مبينا أن مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله في عمليات الإنزال الجوي التي تمت للمستشفى الأردني في غزة مؤخرا تؤكد حرص القيادة الهاشمية الحكيمة على تقديم الدعم الإنساني وإغاثة المحتاجين في مختلف المواقع.

وأشار إلى أن المشاركة الأردنية في مهام حفظ السلام الدولية بدأت في عام 1961، وأن هذه القوات منتشرة في كافة أرجاء العالم موزعة على 38 دولة، وتتألف من قوات منتخبة لحفظ السلام على أشكال مختلفة من مستشفيات عسكرية أو سرايا حماية.

وبين بني يونس أن حجم المشاركة الأردنية في مهام حفظ السلام للأمم المتحدة، والمستشفيات الميدانية إضافة إلى المهام الخاصة بلغ (124230) ضابطا وفردا حتى بداية العام 2023، وأن القوات المسلحة الأردنية سعت إلى أن تلعب المرأة دورا فاعلا في هذا المجال، كالمشاركة مع قوات حفظ السلام الدولية والمهام الخاصة والإنسانية، حيث يشارك العنصر النسائي من الخدمات الطبية الملكية في العديد من المهام الخارجية الحالية.

وشدد بني يونس على أن القوات المسلحة الأردنية تسير وفق توجيه السياسة الخارجية الأردنية في مهام حفظ السلام وتقف على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع في مناطق الصراعات في العالم دون التمييز ما بين عرق أو جنس أو معتقدات دينية، مستندة في ذلك إلى رسالة عمان السمحة، ولإيمان الأردن المطلق بالأمن والسلم العالميين.

بدوره، تناول ملحم الدور التنموي للقوات المسلحة الأردنية، مبينا أن سجل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي حافل بالإنجازات التي استطاع تحقيقها بفضل توجيه ورعاية القيادة الهاشمية الحكيمة، مبينا أن الجيش العربي الأردني خاض 39 معركة ضد القوات الإسرائيلية عام 1948، كما وشارك في عدة حروب وساهم في الدفاع عن كثير من الدول، فيما يواصل ومنذ العام 2012 بذل جهود كبيرة في حماية الحدود الشمالية والشرقية للمملكة وإحباط كافة محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات والتسلل عبر الحدود.

وبين ملحم أن الدور التنموي للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي يتمثل بدفع حركة التنمية والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، والمشاركة في تخطيط المشاريع التنموية وتنفيذها، من خلال عدة مجالات وهي القوى البشرية، التعليم والثقافة، المجال الصحي، مجال الخرائط والمساحة الجوية، مجال البناء والتعمير إضافة إلى مجال الخدمات.

وقال إن القوات المسلحة الأردنية أولت التخطيط والتنفيذ في كل مجال من هذه المجالات جل رعايتها ومتابعتها، واستطاعت بفضل ذلك توفير أفضل الخدمات لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية، ومن ذلك أنها استطاعت سد حاجة القوات المسلحة الأردنية من الضباط والأفراد وساعدت في خفض نسب البطالة، كما عملت على إيصال التعليم للمناطق النائية إضافة للإشراف على المنتفعين من المكرمة الملكية السامية ومتابعة دراستهم، كما استطاعت توفير منظومة صحية متكاملة ومتطورة تقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية أسهمت وبشكل مباشر في توفير الكثير من الخدمات التنموية لمنتسبيها وكذلك للمجتمع المحلي.

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