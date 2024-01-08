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البترا ثالث أفضل الوجهات السياحية للعام 2024

1/8/2024 2:31:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان البترا- صنفت الوكالة الإيرلندية مدينة البترا الوردية كثالث أفضل الوجهات للسياح الواجب زيارتها للعام 2024 ووصفتها بالمدينة النبطية والفريدة بطبيعتها المنحوتة في الصخور الجبلية ذات اللون الوردي الفريد من نوعه حول العالم.

وتحدثت الوكالة الإيرلندية عن اهم النشاطات والفعاليات المقامة في البترا وذكرت منها المهرجانات الموسيقية والمهرجان الضوئي، ووصفت العروض المقامة بأنها تتماشى مع الثقافة والتاريخ وجغرافيا المكان وتراعي خصوصيته وتعطي طاقة إيجابية عالية.

وشجعت الوكالة الراغبين بالزيارة على الاستفادة من العروض التي توفرها شركة رايان إير والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية البريطانية المستمرة في رحلاتها من دبلن إلى عمّان.

وكتبت الوكالة في توصياتها التفصيلية لزيارة البترا أن العائد من هذه الرحلة سيصل إلى قمة التفاخر والاستمتاع في التجوال بهذا المكان الاستثنائي.

وجاءت البترا في المرتبة الثالثة بتصنيف الوكالة بعد باريس التي جاءت في المرتبة الأولى، وكولورادو في الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية، وتلاها في المرتبة الرابعة مدينة سردينيا، الإيطالية.

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