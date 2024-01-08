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ندوة حواريّة في مادبا عن دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية

1/8/2024 2:31:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الشوابكة أقامت جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني ندوة حوارية تحت عنوان "دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية" بالتعاون مع معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم.
واقيمت الندوة التي حضرها جمع غفير من المدعوين في قاعة معهد الفسيفساء والقى عميد معهد فن الفسيفساء والترميم في مادبا الدكتور أحمد العمايرة في مادبا كلمة رحب من خلالها بالحضور وبمنظمي الندوة من جمعية الفرسان التي تعبر عن تلاحم الشعب الواحد بين الأردن وفلسطين

وأضاف ، أننا في هذا الوطن قيادة وشعباً وملكاً نقف ضد كل المتآمرين والمشككين، حيث أن هذا الفعالية تحمل إسم دور الهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية ، وفلسطين هي خط أحمر والقدس ستبقى في الوجدان، ولا بُد من القول أننا نثمن الدور الحكيم لقواتنا المسلحة التي تقاتل على الحدود الشمالية والشرقية أوكار مهربي المُخدرات.

وأشار أن جلالة الملك دائماً هو الأول في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وخاصة في حرب غزة الأخيرة، وها هي قوات المسلحة والمستشفيات التابعة لها موجودة لخدمة أهلنا في غزة، ونقف إجلالاً واحتراماً لجلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وغزه.. عاش الاردن وعاش جلالة الملك و الشعب الاردني..

وقال مفوض فرسان التغيير عبد الفتاح الحايك ، أننا ننطلق هذا اليوم وكل يوم لنصرة أهلنا في غزة وفلسطين، وبوصلتنا هي فلسطين وتاجها القدس الشريف، حيث ياتي هذا اليوم ضمن سلسلة فعاليات الجمعية لتمكين دور الشباب وترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني حتى يكون الشباب في الأردن شريكاً في التنمية الشاملة..

وشكر كافة الجهود المستمرة التي يقودها جلالة الملك إتجاه الأهل في فلسطين من حيث الموقف الرسمي والشعبي وايصال المساعدات الطبية من خلال المستشفى الميداني الأردني في غزة والجهود المستمرة، من هنا ينبعث بطاقة ولاء وانتماء لجلالة الملك لوقفته المشرفة تجاه الأهل في فلسطين.

وأشار أن لقب فرسان التغيير الذي أطلقه جلالة الملك على الشباب الطموحين من أجل إصلاح المجتمع وتمكين المراة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية حتى تتمكن من بناء أرضيه قوية من أجل شعبنا الأردني الوفي، شاكرين دور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على إطلاق هذه الحملة في كافة مناطق المملكة.. وكذلك الشكر للحضور والضيوف والإعلاميين.

بدوره قال الرئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح ، نؤكد على الشراكة الحقيقية في عملية التغيير بعيداً عن التنظير والمُجاملات حيث كان الأردن واقعاً ملموساً ومنذ اليوم الأول في الحرب على غزة، ووقفة جلاله الملك والشعب الاردني مع الشعب الفلسطيني ليست بجديدة.

وأشار أن جلالة الملك لم يألوا جهداً لإيقاف الحرب على أهلنا في غزة، والأردن افشل المخططات التي تمس الأمن القومي، وأرسل القوات المسلحة على الحدود مع فلسطين، وأوعز بقوة لايصال المساعدات الى المستشفى الميداني الأردني في غزة وهناك جهود مُستمرة مع الأهل في فلسطين..

وقال العين السابق محمد سالم الشوابكة أبو خوام اشكركم على الدعوه لهذه الفعالية التي تاتي في ظروف صعبة تعيشها المنطقة ألا وهي الحرب على أهلنا في غزة وفلسطين، وكلنا يعرف ماذا يجري في هذا الحرب وما هي المخططات من هذه الحرب ولا شك أن العلاقة بين الأردن وفلسطين هي علاقة الدم والعروبة والدين.

وأضاف أننا نعيش كل دقائق الحرب على غزة وهذه هي قضية الأردن وشعبه الذي يتابع ليل نهار أخبار الحرب والتضحيات التي يقدمها أهل غزة من أجل قضيتهم، ولا شك أن الحرب قد أثرت على جميع الدول العربيه عامة والأردن خاصة نتيجة ما يحصل في غزة ، وحقيقة أن الإعلام له دور وأقلام من الأردنية أعطت حقها في دعم القضية الفلسطينية..

وأكد أن قوة الموقف الاردني تتطلب أن يكون هناك جبهة داخلية قوية وهناك دور معني به الاردن فالاعداد فالأعداء يريدون تخريب الجبهة الداخلية في الأردن وهي التي تشكل قوة في دعم الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ونسأل الله أن تكون قرارات المحكمة الدوليه قرارات عادلة لوقف الحرب والدمار والتهجير على أهلنا في غزة..

وتحدث المهندس محمد عبد المحسن ابو الغنم عن دور القوات المسلحة وقال أن القوات المسلحة لم تبدأ من 7 اكتوبر فقط، فتاريخ قواتنا المسلحة ارتبط بالقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للقضية، والدم الأردني عَطّر تراب القدس وفلسطين في معارك القدس واللطرون وباب الواد..

وأضاف أن مواقف الأردن واضحة منذ 100 عام، وصفقة القرن واجهها جلالة الملك باللاءات الثلاثة ورفض الإستسلام بالترغيب والترهيب، وأن هذا الوطن سيكون في المقدمة دائماً بعون الله تعالى، وعندما بدأت الحرب كان أول بيان صدر ضد هذا الحرب، هو بيان أردني وكان مميزاَ، ومنذ بداية العدوان تنبه الأردن لخطورة نتائج الحرب على المنطقة..

وأكد أن الموقف قام بإفشال مخططات العدو، وجلالة الملك تصدى بكل مخططاته ، وأستطاع أن يعيد البوصلة إلى مسارها، وفي قمة القاهرة جلالة الملك وضع النقاط على الحروف بحديث لم يتجرأ به أي زعيم عربي قبله، ثم جاءت قمة الرياض وكان الدور الأردني فاعلاً وكان أول قرار هو كسر الحصار على غزة..

وأشار أن الدولة الوحيدة التي اوصلت المساعدات إلى غزة كانت هي الأردن وأول مساعدة دخلت غزة كانت من الأردن، وأول طائرة كانت أردنية، وأول قافلة مساعدات كانت أردنية، وهناك مساعدات تم انزالها على غزة عبر معبر رفح كانت أردنية وأن العدو حاول منع القطع المعدنية والبلاتين والمخدر "البنج" من كل المساعدات الأخرى، والذي يستخدم للعمليات الجراحية..

وأكد أن هذه المواد دخلت كاملة عن طريق المساعدات الأردنية وقام سمو الأمير الحسين ووصل الحدود مشرفاَ على المستشفى الميداني وكذلك سمو الأميرة سلمى، ايضاً قام الأردن بسحب سفيرنا وعدم عودته هناك وكذلك ايقاف جميع الاتفاقيات والمعاهدات فكانت جميع مواقف الأردن قوية ووقف الأردن وقفة رجل واحد وبهمة وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين..

إشتمل الحفل الذي أداره الزميل فلاح على فيديو تعريفي لجمعية الفرسان للتغيير والتنمية السياسية في المجتمع الأردني، وكذلك فيديو لتعريف القوات المسلحة الاردنية ودورها الكبير في الدفاع عن أرض فلسطين والقدس والأقصى وكذلك دورها الفاعل في إيصال المساعدات الطبيه من خلال مستشفى الميداني في غزه لجميع اهلنا في القطاع..

وفي الختام جرى حوار موسع بين الحضور والضيوف أجاب عليها الضيوف بكل شفافيج ووضوح.

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