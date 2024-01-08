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مستشفى الشونة الجنوبية.. جهود مضاعفة لمواجهة ضغط المراجعين

1/8/2024 2:31:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الشونة الجنوبية – يشهد مستشفى الشونة الجنوبية ازديادا مطردا بأعداد المراجعين خلال العام الحالي، ما شكل تحديا أمام كوادره للنهوض بالخدمات الصحية كما يجب.
وبحسب مدير المستشفى الدكتور محمد العرمان، فإن أعداد المراجعين ارتفع إلى ما يقارب من 120 ألف مراجع، مقارنة بحوالي 100 ألف مراجع لعام 2022، لافتا إلى أن الارتفاع المستمر بأعداد المراجعين من طالبي الخدمات الصحية دفع جميع الكوادر الصحية والفنية إلى تكثيف الجهود لمواكبة التزايد في الطلب على الخدمات الصحية، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية والتوسع في الخدمات والاختصاصات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات المطلوبة.
ويؤكد أن إدارة المستشفى تحرص كل الحرص على أن تكون الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين بمستوى جيد، وألا تتأثر تحت أي ظرف، مؤكدا أن المستشفى يقدم الرعاية الطبية بكفاءة عالية، وأن الكوادر العاملة تقوم بتقديم الخدمات اللازمة للمراجعين ولو كان على حساب وقتهم وجهدهم.
ويبين أنه جرى زيادة عدد الأسرة في قسم الباطني والجراحة والأطفال والحاضنات في الخداج وتوسعة قسم الكلى، ليصبح 15 سريرا بدلا من 7 أسرة، لضمان استيعاب كامل عدد المرضى في اللواء، مشيرا إلى أنه تم نقل عيادات النسائية والتوليد والأطفال إلى مبنى النسائية للتقليل من الازدحام والاكتظاظ في مبنى العيادات الخارجية.
ومن أجل النهوض بالخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين يؤكد العرمان أنه تم نقل غرف الولادة إلى قسم التوسعة وذلك لتوفير الخصوصية للوالدات، إضافة إلى نقل محاسبة وسجل الطوارئ لتسهيل حركة المراجعين داخل الطوارئ وحسب المسار المتبع، لافتا إلى أنه تم تزويد المستشفى باستشاري باطني كلى بواقع يوم واحد بالأسبوع لمتابعة مرضى قسم الكلى وتفعيل عيادة الجلدية بواقع يومين أسبوعيا بوجود اختصاصية جلدية واعادة تدوير الكوادر التمريضية داخل المستشفى.
ويؤكد أنه تم رفد المستشفى بأجهزة طبية حديثة في مختلف التخصصات لتحسين جودة العمل في كافة الأقسام بما يضمن تقديم الخدمة الصحية الفضلى للمراجعين، مشيراً إلى أنه جرى معالجة قضية التحويلات إلى المستشفيات المركزية من خلال إنشاء غرفة إدارة أزمات داخل قسم الطوارئ بهدف التعامل مع أي حالات طارئة والتواصل مع جميع مستشفيات وزارة الصحة وذلك لاستقبال الحالات المحولة من المستشفيات الأخرى وتحويل من يلزم من المستشفى إلى مستشفيات مركزية متخصصة وعلى مدار الساعة.
ويضيف أنه تم إيلاء تطوير البنية التحتية أهمية قصوى لتحسين الخدمات بالمستشفى، إذ تم إجراء صيانة شاملة لجميع أقسام المستشفى وشملت دهان الجدران الداخلية والخارجية وتغير شبكات المياه والخزانات لمعالجة الهدر المائي وصيانة محرقة النفايات الطبية وعمل مستودع خاص للتالف وصيانة جميع حمامات المستشفى الداخلية والخارجية وتوفير المياه الساخنة على مدار الساعة.
وبحسب إحصائيات المستشفى، فإن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية لعام 2023 ارتفع بنسبة 20 %، مقارنة بالعام 2022، إذ بلغ عدد مراجعي المستشفى لأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والدخولات حوالي 120 ألف مراجع، مقارنة بحوالي 100 ألف مراجع لعام 2022.
وبلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ حوالي 40 ألف مراجع، في حين بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية حوالي 57 ألف مراجع، فيما بلغ عدد الدخولات 3750 حالة.
وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفى 431 عملية منها 230 عملية توليد، في حين زاد عدد جلسات غسيل الكلى على 6500 جلسة.
ويعد مستشفى الشونة الجنوبية الركيزة الأساسية للخدمة الصحية في اللواء، الذي يزيد عدد سكانه على 70 ألف نسمة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من زوار المنطقة التي تتميز بطابعها السياحي والزراعي والاستثماري.

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