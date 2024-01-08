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مجلس محافظة العقبة الأكثر إنجازا للمشاريع بنسبة %88

1/8/2024 2:31:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - رغم شح موازنة مجلس محافظة العقبة في العام الماضي 2023 والتي بلغت 8.5 مليون دينار، استطاع المجلس أن يتربع على عرش مجالس المحافظات من حيث نسبة الانجاز بواقع 82 %، في وقت لم تتجاوز خلال العام الذي سبقه 14 %.
ونفذ مجلس محافظة العقبة العام الماضي 65 مشروعا من أصل 88 مشروعا، كانت على أجندة المجلس، فيما لم يتمكن من انجاز 23 مشروعا بسبب ضعف الموزانة وطول مدة الدراسات وأمور لوجستية وأخرى تمنع متابعة المجلس للمشاريع.
وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو أن مجلس العقبة يعمل على تنفيذ تقليص الفجوة التنموية بين الأطراف والمدن، مؤكدا على أهمية العلاقة التشاركية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في محافظة العقبة إلى جانب أهمية التنسيق المشترك مع مختلف الجهات في وضع الأولويات للمشاريع المنفذة من قبل المجلس وإنجاز المشاريع التنموية وبما يسهم في تحقيق التكاملية في العمل وخدمة مصلحة المواطنين في محافظة العقبة.
ولفت إلى الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة أبناء المحافظة من خلال المشاريع النوعية التي تستهدف كافة القطاعات في العقبة.
وأكد عمرو، أن إقرار الموازنة للعام 2023 رغم شحها أسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مشيراً إلى استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع وبما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة والتنمية في المحافظة، رغم وجود تراخي في بعض القطاعات المحدودة والتي لم يكن لديها أي إنجاز يذكر مما ينعكس سلبا على مسارات التنمية والخدمات في المحافظة.
وقال عمرو إن المجلس أخذ وقتا كافيا في دراسة المشاريع وتحليلها واختيارها بالتشاور مع الجهات المعنية لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين، مشيراً إلى أن الموازنة غطت أكثر من (23) قطاعا، مع التركيز على قطاعات الأشغال والسياحة والصحة والتربية والتعليم والمياه والشباب والأوقاف والزراعة والتنمية الاجتماعية، مؤكداً أن المجلس يتبنى مشاريع مختلفة لموازنة العام الحالي من خلال التركيز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية.
وأكد عمرو أن مجلس محافظة العقبة خصص مبلغ 1.200 مليون لدعم الشباب من خلال فتح برامج تدريبية مختلفة ونوعية لا سيما تخصص فني الألياف الضوئية والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى تدريب الشباب على صيانة سيارات الهايبرد وبناء حاضنات أعمال للشباب الرياديين، فضلا عن استحداث حافلة الابتكار مع مؤسسة نهر الأردن والمكونة من مختبر للذكاء الصناعي والتي ستجوب مختلف كافة أنحاء محافظة العقبة.
كما بين عمر أن مجلس المحافظة يتمدد افقيا ويشبك ايجابيا مع جميع القطاعات وهي سابقة في عمل المجالس وشريك استراتيجي مع الجهات الرسمية والأمنية والأهلية، موضحا أن أبرز المشاريع المدرجة في الموازنة للعام المقبل 2024 تسليم مركز صحي العقبة الشامل في منطقة الخامسة بتكلفة إجمالية بلغت (1.2) مليون دينار ودعم المستشفى الميداني من خلال وحدة غسيل الكلى، واستكمال ملعب وادي رم، ودعم الأندية الرياضية، وإنشاء حديقتين في الكرامة وأخرى في منطقة التاسعة، إلى جانب فتح وتعبيد العديد من الطرق، والبدء في إنشاء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية ليكون جاذبا ورافعا للتعليم في مدينة العقبة.
وبخصوص التحديات التي تواجه مجلس المحافظة بين عمرو أن أبرز التحديات التي تواجه مجالس المحافظات هي ضعف الموازنات المخصصة للمجالس وطول مدة الدرسات الهندسية، ما يؤخر تنفيذ العديد من المشاريع بحيث تؤول المبالغ للخزينة بسبب التأخر في تقديم الدراسات الهندسية اللازمة للمشاريع بالإضافة إلى النواقص في بعض الأمور اللوجستية والتي يحتاجها مجلس المحافظة، إلى جانب وضع القانون الحالي والذي يحد من بعض صلاحيات المجلس.
ولفت إلى فجوات تعمنع متابعة المجلس للمشاريع وانخفاض الموازنات المرصودة لمجالس المحافظات، حيث كانت الموازنة 19 مليونا في العام 2000، والسنة الحالية 9 ملايين في ظل الطلب الشعبي المتزايد وعدم إدارة الموارد بطريقة علمية لسبب تكلفة بعض المشاريع العالية جدا والمبالغ المرصودة لا تكفي.
واقترح عمرو تفعيل لجنة عطاءات المحافظة على ألا تكون مربوطة واشراك مجلس المحافظة فيها وان يتم طرح العطاءات من قبل عطاءات المحافظة ونقلها لصلاحيات المديرين التنفيذيين في الميدان.
ومن جملة المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها العام الحالي، إنشاء وصيانة طرق عامة في محافظة العقبة لاسيما طرق خارجية تربط العقبة بمناطق سياحية بالتعاون والتنسيق بين وزارة الأشغال وسلطة العقبة الخاصة، إضافة إلى إنشاء مدارس ثانوية وأساسية مختلطة في القويرة ومنطقة العاشرة وصيانة بعض المدارس في المحافظة، وبناء سكن للطالبات في حرم فرع الجامعة الأردنية بالعقبة وشراء وتزويد مستشفى العقبة الميداني بأجهزة غسيل كلى واجهزة خداج للأطفال.
وبين عمرو ان هناك شراكات متعددة مع مختلف الجهات الرسمية في العقبة ضمن موازنة 2024 من أبرزها دعم برامج تأهيل وتدريب الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وكذلك مشاريع إنتاجية لتمكين المرأة والأسرة ودعم إنشاء فرع لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين للتخفيف على المعلمين والمتدربين في محافظات الجنوب من السفر إلى العاصمة عمان.

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