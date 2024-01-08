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صمد التراثية.. قيمة مهدرة تنتظر الاستثمار

1/8/2024 2:31:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - لم تشفع عراقة قرية صمد التراثية المقامة على بقايا قرية رومانية يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، من وضعها في دائرة الاهتمام وابراز قيمتها المستحقة، وجعلها نقطة جذب سياحي بما يعود بالنفع على أهالي المنطقة.
وتغيب القرية عن اهتمام وزارة السياحة والآثار، في وقت ما تزال القرية محتفظة بيوتها الحجرية ذات الطابع المعماري الذي يدل على الأصالة وجمالية المكان وذاكرة الإنسان الذي رسم هندسة مكانية تعبر عن ذاكرة الأجيال.
وتضم القرية التي تقع في لواء المزار الشمالي وتبعد عن محافظة اربد حوالي 17 كيلو مترا مواقع أثرية ككنيسة قرية داريا وتل زنبوط الأثري وخربة جربا وعشرات المنازل القديمة المملوكة لمواطنين، إضافة إلى مدرسة قديمة والعديد من الكهوف الأثرية.
وحسب سكان المنطقة، فإن القرية تحوي العديد من الآثار، وحال استثمارها فإن ذلك من شأنه تشغيل أبناء المنطقة المتعطلين عن العمل من خلال اقامة مشاريع صغيرة، إضافة إلى أن رفد موازنة الدولة بأموال من خلال العوائد التي ستجنيها من الضرائب والرسوم، مشيرين إلى أن غياب الاهتمام الحكومي عن المنطقة تسبب باعتداءات وتغريب لآثارها وبيوتها التراثية من قبل مجهولين باحثين عن الدفائن.
ويطالب السكان بوضع خطة لصيانة وترميم وإعادة تأهيل قرية صمد لحماية ما تبقى من هذه القرية الأثرية التي باتت شبهه مهجورة من سكانها بعد أن رحلوا الى مناطق أخرى بسبب تدني الخدمات فيها والتلوث البيئي التي احدثته الكسارات المحيطة بالقرية، مؤكدين أهمية الاستثمار في هذه المنطقة من حيث إقامة المطاعم والفنادق لجذب السياح وعمل مسار سياحي للتعريف بها.
ويعاني سكان القرية من الإهمال الرسمي وقلة العناية بقلعتهم الأثرية، وتجاهل المعنيين بالقطاع السياحي من حيث الترويج للقرية كمعلم سياحي مهم، فيما قام ناشطون بالتعاون من سكان القرية بعمل مبادرات فردية لإنقاذ القرية من طي النسيان.
وأشار رئيس مجلس محلي صمد السابق سميح ابو دلو، إلى إهمال رسمي يحيط بقرية صمد القديمة التراثية، فيما اكتفت وزارة السياحة بوضع لوحة على مدخل القرية تشير إلى قرية صمد التراثية دون تطويرها لجعلها معلم سياحي عالمي نظرا للقيمة الاثرية والتراثية التي ما تزال تحتفظ فيها القرية.
ولفت إلى أن القرية غائبة عن اهتمام الجهات المعنية من حيث وضعها على المسارات السياحية واقامة المهرجات الثقافية فيها، وتنظيم الزيارات إليها، مؤكدا أهمية استثمارها سياحيا من خلال استملاك المباني التي باتت شبه خاوية من ساكنيها وعمل مشاريع تعيد الألق لهذه القرية التراثية.
وأشار إلى أن السكان في القرية التراثية اضطروا إلى هجرها بسبب انتشار المقالع والكسارات المحيطة بالمنطقة، وما سببته من ازعاجات وتطاير للغبار واهتزاز للمنازل ناهيك عن الأضرار البيئية، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية ايجاد حلول لتلك المشاكل البيئة والبدء فورا بإقامة المشاريع.
وقال ابو دلو إن المجتمع المحلي نظم فعاليات في قرية صمد على شكل جلسات في البيوت التراثية، استذكروا فيها أنماط حياتهم الريفية الجميلة وإلقاء قصائد تراثية وأهازيج شعبية من قبل كبار السن، وسط حلقات الدبكة والسامر على أنغام العود ودق المهباش.
واعاد المواطن غازي خالد البدور، من بلدة صمد التراثية ترميم أحد البيوت التراثية، بمجهود فردي ضمن مشروع ترميم مبنى تراثي يتربع على مساحة أكثر من دونم أرض تحيط به مناطق فسيحة ذات اطلالة رائعة.
وشمل الترميم، بيوت عتيقة كانت سكنا بسيطا للأهالي مبنية من الحجارة المشذبة والطين، وتغطي سقوفها سيقان القصاب المجدول والمطرز بالخيوط الليفية، بحيث تكون في الشتاء دافئة وفي الصيف باردة.
ويتطلع أهالي صمد أن تقوم الجهات المعنية بدعم صمد التراثية بمشاريع ترميم تعيد الحياة إليها بعد أن هجرها البعض منهم.
وقال أبو دلو إن بركة صمد القديمة تحولت قبل سنوات والتي كانت تشغل مساحة ستة دونمات، إلى مصنع لألبسة والنسيج، مؤكدا أن ملامح القرية القديمة بدأت بالتلاشي شيئا فشيئا بسبب غياب الاهتمام الحكومي عن هذه القرية، فيما سيضطر مالكو تلك البيوت القديمة إلى بيعها لمواطنين وستتحول تلك القرية إلى كتل اسمنتية لقيامهم ببناء منازل حديثة عليها، الأمر الذي يتطلب من وزارة السياحة ضرورة استملاكها بأسرع وقت ممكن وتحويلها الى بلدة سياحية تستقطب الزوار.
وتشير أرقام موازنة اللامركزية بمحافظة اربد للأعوام السابقة، إلى عدم تخصيص أي مبالغ لتطوير وترميم وصيانة بلدة صمد القديمة، رغم المطالبات الشعبية بضرورة إحياء البلدة وتحويلها إلى قرية سياحية يؤمها الزوار على مدار العام، لما تتميز به من بيئة رائعة صيفا وشتاء.
وقال محمد البدور أحد سكان البلدة أن أجزاء من المباني تعرضت للتخريب بسبب اهتزازها من التفجيرات التي تحدثها الكسارات المحيطة بالبيوت، إضافة إلى هجر السكان لتلك المنازل وتحول كثير منها إلى زرائب للأغنام رغم جمالية المباني التي شيدت بطراز معماري مميز.
ولفت إلى أن الأراضي المجاورة للمنازل تعرضت للتجريف من قبل الباحثين عن الدفائن، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف قامت قبل سنوات بترميم المسجد القديم في القرية، فيما اخليت المدرسة في القرية وأصبحت مكانا مهجورا وتعرضت للتخريب والتكسير.
واشار إلى أن القرية تفتقر إلى أسواق ومواصلات ومشاريع للحرف التقليدية، لافتا إلى أن غالبية المباني ما تزال مملوكة لمواطنين وأن البعض يفكر بإعادة ترميمها لكن عدم قدرتهم المالية يحول دون ذلك، الأمر الذي يتطلب أن تقوم الحكومة بدعم المواطنين من أجل تنفيذ عمليات الترميم والحفاظ عليها.
وقالت رئيسة مبادرة "ميل على اربد" السياحية أمل غوانمة، سعينا من خلال المبادرة إلى تسليط الضوء على المقاصد والمواقع السياحية في شتى أنحاء عروس الشمال، وركزنا العمل على رفع المحتوى المرئي من صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو "ريلز" يتم نشرها عبر كافة صفحاتنا على السوشال ميديا أبرزها الفيسبوك.
وأضافت أن الفريق عمل على عدة جولات تصوير فوتوغرافية لمنطقة صمد الأثرية ومن ثم البحث عن المعلومات التاريخية الموثقة من خلال مديرية ثقافة إربد التي قدمت لنا محتوى يناسب ما نسعى له في نشر التوعية الثقافية مما يضفي لمسة المتعة على السياحة لمنطقة لم تحظى بالشهرة التي تستحقها على الصعيد المحلي.
وأشارت إلى أن منطقة صمد لم تحصل بعد على الاهتمام الحكومي الذي تستحقه فهي تجمع التاريخ والطبيعة والتراث الإنساني الأردني العريق.
بدورها، قالت مديرة سياحة اربد الدكتورة مشاعل خصاونة إن قرية صمد تعد تراثية وهناك اهتمام بترويجها كمنتج مهم وقامت وزارة السياحة باستحداث مسار سياحي في لواء المزار الشمالي يضم جميع المواقع السياحية والتي من ضمنها قرية صمد التراثية، إضافة إلى أنه تم استضافة الإعلاميين ووكلاء السياحة والسفر للترويج وتسويق هذا المنتج إلى جانب إقامة الفعاليات والمعارض التراثية ودعم المبادرات الشبابية بهدف التسويق والترويج لهذا المنتج وتم تعزيز الموقع باللوحات الإرشادية السياحية الدالة على الموقع.
وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تطوير الموقع واستثماره سياحيا وأهمها أن ملكية الموقع هي ملكية خاصة، فضلا عن ضعف دور الجهات المعنية في تطوير واستملاك الموقع للقيام باستثماره وتطويره سياحيا.

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