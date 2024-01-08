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تشغيل مركز شرق الفايزية للرعاية بالقصيم

1/8/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن تجمع القصيم الصحي عن تشغيل مركز الرعاية الصحية الأولية بشرق الفايزية كمركز رعاية صحية عاجلة ((مناوب)) للفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع.
وأفاد التجمع أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية ببريدة التي تعمل بنظام المناوبة بلغ 5 مراكز صحية، وهي مراكز الشقة والضاحي وشرق الفايزية، التي تقدم خدماتها للمراجعين لمدة 16 ساعة، في حين تستمر مناوبة مركزي الإسكان والسادة الصحيين في المناوبة واستقبال المرضى لمدة 24 متواصلة طوال أيام الأسبوع.
وأكد تجمع القصيم الصحي أن قرار اعتماد تشغيل مركز شرق الفايزية الصحي كمركز رعاية عاجلة ((مناوب)) جاء بعد استيفائه للمتطلبات اللازمة، وتجهيزه بكافة احتياجاته من الطواقم الطبية والفنية والإدارية لخدمة المستفيدين على أكمل وجه في عدد من العيادات العامة، وأقسام الطوارئ، والأشعة والمختبر بالمركز الصحي.
وبيّن التجمع أن الهدف من تشغيل بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية المؤهلة كمراكز رعاية عاجلة مناوبة هو تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية خلال الفترة المسائية، وجعل الخدمة الصحية متاحة للجميع في مختلف الأوقات بمقار سكنهم ومحال إقامتهم.

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