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حظائر الدرب المهجورة تثير التساؤلات

1/8/2024 2:22:48 PM

(MENAFN- Al Watan) تعاني حظائر قريبة من سوق المواشي بمحافظة الدرب في جازان من الإهمال منذ فترة طويلة وتعرضت للتلفيات، وكذلك الهنجر المهجور في سوق الدرب القديم، بينما أوضحت بلدية المحافظة أن هذه حظائر للإبل والأبقار ضمن مشروع للبلدية وتم تسليمها مع المسلخ لفرع الزراعة وهي الآن تحت إشرافهم، وأشارت إلى أن الموقع الآخر بسوق الدرب هو موقع استثماري والمستثمر في انتظار توصيل الكهرباء لتشغيل المحلات.
قال الأهالي لـ((الوطن)) إن المتجه إلى سوق المواشي يلحظ تلك المباني المهجورة منذ فترة طويلة، معربين عن دهشتهم كونها مكتملة الإنشاء ولم تستخدم وظهرت عليها التلفيات وأصبحت أوكارا ومرتعا للنفايات، مطالبين الجهات المختصة بإعادة النظر في وضعها وتشغيلها في أقرب وقت.

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