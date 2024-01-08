حظائر الدرب المهجورة تثير التساؤلات

(MENAFN
- Al Watan) تعاني حظائر قريبة من سوق المواشي بمحافظة الدرب في جازان من الإهمال منذ فترة طويلة وتعرضت للتلفيات، وكذلك الهنجر المهجور في سوق الدرب القديم، بينما أوضحت بلدية المحافظة أن هذه حظائر للإبل والأبقار ضمن مشروع للبلدية وتم تسليمها مع المسلخ لفرع الزراعة وهي الآن تحت إشرافهم، وأشارت إلى أن الموقع الآخر بسوق الدرب هو موقع استثماري والمستثمر في انتظار توصيل الكهرباء لتشغيل المحلات.
قال الأهالي لـ((الوطن)) إن المتجه إلى سوق المواشي يلحظ تلك المباني المهجورة منذ فترة طويلة، معربين عن دهشتهم كونها مكتملة الإنشاء ولم تستخدم وظهرت عليها التلفيات وأصبحت أوكارا ومرتعا للنفايات، مطالبين الجهات المختصة بإعادة النظر في وضعها وتشغيلها في أقرب وقت.
MENAFN08012024000089011017ID1107697023
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.