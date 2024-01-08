القصيدة المنسوبة لفرحان بن مرخان ملفقة ولا أساس لها من الصحة

MENAFN - Al Watan) كشفت دارة الملك عبدالعزيز، أن القصيدة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي نسبها ملقيها لـ((فرحان بن مرخان)) ووردت فيها أسماء مزعومة لبعض الأسر المرتبطة بالأسرة المالكة، منحولة وملفقة ولا أساس لها من الصحة.جاء ذلك في بيان أصدرته الدارة اليوم (الاثنين)، في ما يلي نصه:

لاحظت دارة الملك عبدالعزيز تداول قصيدة على منصات التواصل الاجتماعي، ينسبها ملقيها لفرحان بن مرخان، ويدعي متداولو هذه القصيدة أنها تعود لأحد أفراد الأسرة المالكة آل سعود، وأنها تروي نسب الأسرة المالكة الكريمة، وتحدد مواقع إقامتها في أحد الأزمنة التاريخية، كما وردت فيها أسماء مزعومة لبعض الأسر المرتبطة بالأسرة المالكة.

وتود دارة الملك عبدالعزيز أن توضح ما يلي: القصيدة المشار إليها منحولة، وملفقة، ولا أساس لها من الصحة، القصيدة منسوبة لشخصية وهمية، القصيدة ليست معروفة لدى رواة الشعر النبطي، ولم تدوّن في أي مخطوطة تاريخية أو شعرية أو رواية، اللهجة المستخدمة في القصيدة ليست لهجة أهل العارض.

وبناء عليه، فإن دارة الملك عبدالعزيز -من منطلق دورها في تعزيز الوعي بأخطار التداول للمعلومات المزيفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي- تحذر من تداول هذه القصيدة ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن ذلك العمل يعد انتهاكا صارخا للحقائق التاريخية، ومحاولة لتزييف التاريخ الوطني، وهو ما يوقع فاعله تحت طائلة العقوبات النظامية المنصوص notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240108_144835_568-->