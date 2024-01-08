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وزارة الإعلام تكرم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي 2023

1/8/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كرم وزير الإعلام سلمان الدوسري الفائزين بجائزة التميّز الإعلامي لعام 2023 من الجھات والأفراد في نسختھا الرابعة، التي أقيمت بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية مساء اليوم، بقاعة فندق فورسيزونز في برج المملكة بالرياض، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.
وشھدت الجائزة ھذا العام وصول ما يقرب من 20 مشاركة إلى المرحلة النھائية، من إجمالي 2355 مشاركة تقدمت للمنافسة على الجائزة في 6 مسارات إعلامية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة أكثر من 90 جهة، كما بلغت المشاركات من القطاع الخاص وغير الربحي أكثر من 65 جهة.
وحصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" جائزة الصورة الفوتوغرافية عن عمل "صورة عن ألف تقرير"، فيما حصلت صحيفة إندبندنت العربية على جائزة المادة الصحفية عن عمل "الصحافة بلغة الإنفوجرافيك"، ونالت مبادرة سعوديون جائزة الأغنية الوطنية بعمل "ساهرون".
وحقَّقت وزارة الحرس الوطني جائزة الفيديو الإبداعي عن عمل بعنوان "عيالي فداها"، فيما حصدت إذاعة الرياض جائزة المنتج الصوتي لبرنامج "بك نهتم"، وكانت جائزة المنتج التلفزيون من نصيب قناة السعودية عن برنامجها بعنوان "إرث".
وكرمت الجائزة عددًا من الشخصيات التي قدمت بصمات إعلامية واجتماعية وثقافية في مختلف المجالات وھم؛ الشاعر خلف بن هذال العتيبي، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وصانع القصص الرقمية حاتم الحسني، ووزارة الثقافة ممثلةً بهيئة الموسيقى عن "روائع الأوركسترا السعودية"، وشريك الجائزة الاستراتيجي برنامج تنمية القدرات البشرية.
فيما استحدثت الجائزة في نسختها الرابعة مسارًا بعنوان "منتج إعلامي حكومي"، وحصلت على جائزته وزارة الداخلية نظير ما تقدمه من أعمال إعلامية تُبرز الجانب الأمني بمهامه المتعددة.

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