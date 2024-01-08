جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات إعلان أسماء الفائزين لعام 2024

(MENAFN
- Al Watan) تعلن جائزة الملك فيصل الأربعاء القادم، أسماء الفائزين بدورتها السادسة والأربعين، حيث بدأت اجتماعات لجان اختيار الفائزين للعام 2024 اليوم، وتحديد الفائزين في أفرع الجائزة الأربعة (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم)، على أن يترأس الأمير تركي الفيصل لجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام لعام 2024.
ومن المقرر أن يقوم سموه بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في أفرعها الخمسة، الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً في قاعة المحاضرات الكبرى بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيريّة في الرياض.
وتأتي موضوعات هذه الدورة التي أعلنتها الجائزة سابقًا على النحو الآتي: موضوع "النظم الإسلاميّة وتطبيقاتها المعاصرة" لجائزة الدراسات الإسلامية، وموضوع "جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربيّة" لجائزة اللغة العربية والأدب، بينما تناولت جائزة الطب موضوع "علاجات الإعاقات الطرفيّة" وجائزة العلوم "علم الحياة"، أما جائزة خدمة الإسلام، فهي تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًا، وعلميًا، واجتماعيًا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع.
وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن الجائزة تقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وتشترط أن يكون المرشح على قيد الحياة وأن تكون أعماله المرشحة منشورة ومفيدة للبشرية ومُثرية للمعرفة الإنسانية، وتضم لجان اختيار الفائزين لهذا العام أبرز العلماء المتخصصين والشخصيات من أقطار مختلفة، ينظرون في الأعمال المرشحة لاختيار الفائزين في جميع الأفرع وفقًا للضوابط التي وضعتها الأمانة، فيما تضم لجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام مجموعة من العلماء والقيادات الإسلاميّة.
MENAFN08012024000089011017ID1107697020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.