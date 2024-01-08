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جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات إعلان أسماء الفائزين لعام 2024

1/8/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تعلن جائزة الملك فيصل الأربعاء القادم، أسماء الفائزين بدورتها السادسة والأربعين، حيث بدأت اجتماعات لجان اختيار الفائزين للعام 2024 اليوم، وتحديد الفائزين في أفرع الجائزة الأربعة (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم)، على أن يترأس الأمير تركي الفيصل لجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام لعام 2024.
ومن المقرر أن يقوم سموه بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في أفرعها الخمسة، الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً في قاعة المحاضرات الكبرى بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيريّة في الرياض.
وتأتي موضوعات هذه الدورة التي أعلنتها الجائزة سابقًا على النحو الآتي: موضوع "النظم الإسلاميّة وتطبيقاتها المعاصرة" لجائزة الدراسات الإسلامية، وموضوع "جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربيّة" لجائزة اللغة العربية والأدب، بينما تناولت جائزة الطب موضوع "علاجات الإعاقات الطرفيّة" وجائزة العلوم "علم الحياة"، أما جائزة خدمة الإسلام، فهي تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًا، وعلميًا، واجتماعيًا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع.
وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن الجائزة تقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وتشترط أن يكون المرشح على قيد الحياة وأن تكون أعماله المرشحة منشورة ومفيدة للبشرية ومُثرية للمعرفة الإنسانية، وتضم لجان اختيار الفائزين لهذا العام أبرز العلماء المتخصصين والشخصيات من أقطار مختلفة، ينظرون في الأعمال المرشحة لاختيار الفائزين في جميع الأفرع وفقًا للضوابط التي وضعتها الأمانة، فيما تضم لجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام مجموعة من العلماء والقيادات الإسلاميّة.

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