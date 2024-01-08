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تركي آل الشيخ يعلن تمديد افتتاح منطقة وندر جاردن حتى 28 يناير

1/8/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ اليوم، تمديد افتتاح منطقة "وندر جاردن"، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، حتى 28 يناير الجاري.
وشهدت المنطقة منذ افتتحها في نوفمبر الماضي، إقبالا كبيرا من الزوار لما تضمه من فعاليات وتجارب ممتعة ومغامرات استثنائية عديدة، حيث شكلت وجهة ترفيهية فريدة بمناطقها الرئيسية الثلاث، إضافة إلى احتوائها على أكثر من 70 لعبة حماسية ومختلفة، وصالتين لألعاب الآركيد، و15 متجر و26 مطعم، وما يزيد عن 60 عرضا مسرحيا ومتجولا.
وتشمل المناطق الثلاثة الرئيسية، منطقة "ذا ماجيك أوف ووتر" التي تحتوي على بحيرة الفلامينجو، ومنطقة "بلوم" التي تجمع مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، ومنطقة "حديقة الفرشات" التي تقدم تجربة بيت الفراشات، وهي الأولى من نوعها في موسم الرياض.
كما تعد منطقة وندر جاردن، أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، حيث تتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية العملاقة، إلى جانب الأعمال الفنية المضيئة التي تنتشر في أنحاء المنطقة، والرسومات الفنية المتنوعة على أرضياتها، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقع webook.
ونجح موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time، باستضافة 12 مليون زائر في 60 يوما، وذلك بمختلف مناطقه التي تتميز كل واحدة منها بعدد من عناصر الإبهار وأدوات الترفيه التي تلبي احتياجات الزوار من العائلات والأفراد والأطفال.

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