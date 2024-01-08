للمرة الأولى من خارج أوروبا.. مطارات الرياض تفوز بجائزة EPA

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله في الرياض، عن فوزها بجائزة الجمعية الأوربية لمواقف السيارات EPA لمواقف المطار التابعة لصالة السفر رقم 5.
ووفقاً للجمعية الأوربية لمواقف السيارات EPA، فإنه يتم ترشيح الجهات المستوفية لكافة المعايير والاشتراطات العالمية في مواقف السيارات التابعة لها للجائزة، إذ تشمل تلك المعايير خدمة العملاء، والطاقة والبيئة، ووصول المشاة إلى مواقف السيارات، وسهولة إيجاد المسار إضافة إلى معياري الإضاءة والأمن، و عملية التدقيق والتقييم لمواقف الصالة.
وبموجب هذا الفوز تعد مطارات الرياض أول فائز عالمي بهذه الجائزة من خارج القارة الأوربية، لتنضم بذلك إلى مصاف المطارات الأوربية الدولية التي حازت على الجائزة من notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240108_140206_936-->
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