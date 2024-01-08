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للمرة الأولى من خارج أوروبا.. مطارات الرياض تفوز بجائزة EPA

1/8/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله في الرياض، عن فوزها بجائزة الجمعية الأوربية لمواقف السيارات EPA لمواقف المطار التابعة لصالة السفر رقم 5.
ووفقاً للجمعية الأوربية لمواقف السيارات EPA، فإنه يتم ترشيح الجهات المستوفية لكافة المعايير والاشتراطات العالمية في مواقف السيارات التابعة لها للجائزة، إذ تشمل تلك المعايير خدمة العملاء، والطاقة والبيئة، ووصول المشاة إلى مواقف السيارات، وسهولة إيجاد المسار إضافة إلى معياري الإضاءة والأمن، و عملية التدقيق والتقييم لمواقف الصالة.
وبموجب هذا الفوز تعد مطارات الرياض أول فائز عالمي بهذه الجائزة من خارج القارة الأوربية، لتنضم بذلك إلى مصاف المطارات الأوربية الدولية التي حازت على الجائزة من notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240108_140206_936-->

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