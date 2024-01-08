2.1 تريليون ريال قيمة التمويل الإسلامي

حققت عقود التمويل الإسلامية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة أعلى قيمة لها بعد أن بلغت 2.1 تريليون ريال خلال الربع الثالث 2023، مرتفعة بنسبة 10.5% عن الربع الثالث للعام السابق، والذي بلغت فيه عقود التمويل الإسلامي 1.9 تريليون ريال بزيادة إجمالية بلغت 203.4 مليارات ريال.

وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي بأن قيمة التمويل الإسلامي بالبنوك السعودية تجاوزت 2 تريليون ريال لأول مرة في النصف الأول من العام 2023، في حين كانت حتى نهاية 2022 تبلغ حوالي 1.9 تريليون ريال، وبنمو متواصل منذ العقد الماضي، والذي كانت فيه قيمة التمويل الإسلامي أقل من التريليون.

وخلال 5 سنوات زادت قيمة التمويل الإسلامي بنسبة 88%، حيث بلغت في 2018 حوالي 1.1 تريليون ريال، لترتفع في 2019 إلى 1.2 تريليون ريال، وتصل في 2020 إلى 1.4 تريليون ريال، قبل أن ترتفع في 2021 إلى 1.7 تريليون ريال، وتصل في 2022 إلى 1.9 تريليون ريال، وتبلغ قبل نهاية 2023 حوالي 2.1 تريليون ريال.

أعلى العقود قيمة

وسجلت عقود المرابحة أعلى قيمة بعقود التمويل الإسلامي حيث بلغت 1.1 تريليون ريال مرتفعة من 1 تريليون ريال وبنسبة نمو بلغت 10.4%، في حين سجلت عقود التورق قيمة 779.1 مليار ريال، مرتفعة من 701.5 مليار ريال وبنمو 11.1%، وبلغت قيمة عقود الإيجار التمويلي 198.5 مليار ريال، مرتفعة من 182.9 مليار ريال وبنمو 8.5%، في حين سجلت عقود المضاربة انخفاضا سنويا بنسبة 14.7%، مرتفعة من 1.8 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وزادت عقود المشاركة بنسبة 41.6%، وهي الأعلى نموا بين جميع عقود التمويل الإسلامي، وزادت من 1.2 مليار ريال إلى 1.7 مليار ريال، وزادت العقود الأخرى بنسبة 9% مرتفعة من 31.6 مليار ريال إلى 34.4 مليار ريال.

عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ((بالمليون ريال)):

المرابحة= 10.4%

الربع الثالث 2022= 1.023.558

الربع الثالث 2023= 1.130.397

التورق= 11.1%

الربع الثالث 2022= 701.228

الربع الثالث 2023= 779.192

الإيجار التمويلي= 8.5%

الربع الثالث 2022= 182.977

الربع الثالث 2023= 198.514

المضاربة= - 14.7%

الربع الثالث 2022= 1.814

الربع الثالث 2023= 1.547

المشاركة= 41.6%

الربع الثالث 2022= 1.231

الربع الثالث 2023= 1.744

أخرى= 9%

الربع الثالث 2022= 31.622

الربع الثالث 2023= 34.475

إجمالي التمويل= 203.439=10.5%

الربع الثالث 2022= 1.942.430

الربع الثالث 2023= 2.145.869