2.1 تريليون ريال قيمة التمويل الإسلامي

2.1 تريليون ريال قيمة التمويل الإسلامي
التاريخ
1/8/2024 2:22:47 PM
| حققت عقود التمويل الإسلامية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة أعلى قيمة لها بعد أن بلغت 2.1 تريليون ريال خلال الربع الثالث 2023، مرتفعة بنسبة 10.5% عن الربع الثالث للعام السابق، والذي بلغت فيه عقود التمويل الإسلامي 1.9 تريليون ريال بزيادة إجمالية بلغت 203.4 مليارات ريال.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي بأن قيمة التمويل الإسلامي بالبنوك السعودية تجاوزت 2 تريليون ريال لأول مرة في النصف الأول من العام 2023، في حين كانت حتى نهاية 2022 تبلغ حوالي 1.9 تريليون ريال، وبنمو متواصل منذ العقد الماضي، والذي كانت فيه قيمة التمويل الإسلامي أقل من التريليون.
وخلال 5 سنوات زادت قيمة التمويل الإسلامي بنسبة 88%، حيث بلغت في 2018 حوالي 1.1 تريليون ريال، لترتفع في 2019 إلى 1.2 تريليون ريال، وتصل في 2020 إلى 1.4 تريليون ريال، قبل أن ترتفع في 2021 إلى 1.7 تريليون ريال، وتصل في 2022 إلى 1.9 تريليون ريال، وتبلغ قبل نهاية 2023 حوالي 2.1 تريليون ريال.
أعلى العقود قيمة
وسجلت عقود المرابحة أعلى قيمة بعقود التمويل الإسلامي حيث بلغت 1.1 تريليون ريال مرتفعة من 1 تريليون ريال وبنسبة نمو بلغت 10.4%، في حين سجلت عقود التورق قيمة 779.1 مليار ريال، مرتفعة من 701.5 مليار ريال وبنمو 11.1%، وبلغت قيمة عقود الإيجار التمويلي 198.5 مليار ريال، مرتفعة من 182.9 مليار ريال وبنمو 8.5%، في حين سجلت عقود المضاربة انخفاضا سنويا بنسبة 14.7%، مرتفعة من 1.8 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وزادت عقود المشاركة بنسبة 41.6%، وهي الأعلى نموا بين جميع عقود التمويل الإسلامي، وزادت من 1.2 مليار ريال إلى 1.7 مليار ريال، وزادت العقود الأخرى بنسبة 9% مرتفعة من 31.6 مليار ريال إلى 34.4 مليار ريال.
عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ((بالمليون ريال)):
المرابحة= 10.4%
الربع الثالث 2022= 1.023.558
الربع الثالث 2023= 1.130.397
التورق= 11.1%
الربع الثالث 2022= 701.228
الربع الثالث 2023= 779.192
الإيجار التمويلي= 8.5%
الربع الثالث 2022= 182.977
الربع الثالث 2023= 198.514
المضاربة= - 14.7%
الربع الثالث 2022= 1.814
الربع الثالث 2023= 1.547
المشاركة= 41.6%
الربع الثالث 2022= 1.231
الربع الثالث 2023= 1.744
أخرى= 9%
الربع الثالث 2022= 31.622
الربع الثالث 2023= 34.475
إجمالي التمويل= 203.439=10.5%
الربع الثالث 2022= 1.942.430
الربع الثالث 2023= 2.145.869
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