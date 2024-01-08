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173% زيادة بأسعار شحن الحاويات

1/8/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أسعار شحن الحاويات على المدى القصير بين أوروبا وآسيا وأمريكا قفزة في ظل تراجع القدرة الاستيعابية بسبب التهديدات التي تتعرض لها سفن الشحن في البحر الأحمر.
ووفقا لتقارير إعلامية، اعتمادا على البيانات الصادرة عن موقع Freightos، قفز السعر الفوري لشحن البضائع في حاويات طولها 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا بنحو 173 % إلى 4 آلاف دولار، مقارنة بالمستويات التي سبقت تحويل المسارات في منتصف ديسمبر.
ووفقا للبيانات، زادت تكلفة شحن السلع من آسيا إلى البحر المتوسط إلى 5175 دولارا. كما طلبت بعض الجهات أسعار أعلى من 6 آلاف دولار عن الفترات التي تبدأ من منتصف يناير.
كما ارتفعت الأسعار من آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة %55 إلى 3900 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدما.
وقال رئيس الأبحاث لدى Freightos إن تكلفة الخدمات من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط هي أكثر من ضعف مستوياتها في يناير 2019، ولكنها لا تزال أقل من ذروتها خلال جائحة كورونا.
كما أظهر مقياس آخر منفصل للأسعار، وهو Drewry World Container Index، تضاعف تكلفة الشحن من الصين إلى أوروبا منذ الحادي والعشرين من ديسمبر، بينما زادت أسعار الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس %30.
وقد دفعت التوترات التي شهدها البحر الأحمر بفعل هجمات الحوثيين على السفن ذات الصلة بإسرائيل بعض شركات الشحن إلى تعليق إبحار سفنها في البحر الأحمر، واختيار طريق رأس الرجال الصالح بدلا من ذلك.
كما أعلنت عدد من الشركات رسوما إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط في ظل زيادة حدة المخاطر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن البحر الأحمر هو ممر ملاحي ذو أهمية نظامية، حيث يتعامل مع أكثر من 19 ألف سفينة تعبر سنويا، مؤكدا أنه لاحظ تراجعا في حركة المرور منذ السادس عشر من ديسمبر.

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