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القبض على إثيوبيان قتلا مواطنا في جدة

1/8/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إلحاقا للبيان السابق عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بمحافظة جدة، نتج عنه وفاته، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما، حيث تم القبض عليهما، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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