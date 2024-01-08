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16 مبادرة لخدمة الثقافة بمهرجان الكتاب والقراء

1/8/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت هيئة الأدب والنشر والترجمة تعريفًا بمبادراتها وبرامجها لزوار ((مهرجان الكُتّاب والقُراء))، الذي يقام في نسخته الثانية في مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط، بمنطقة عسير.
وعبر جناح كبير يتوسط منطقة الصرح في قلب المهرجان، عرّفت الهيئة بنحو 16 مبادرة وبرنامجًا لخدمة قطاعات الأدب والنشر والترجمة، ومن أبرزها مبادرة الوكيل الأدبي، وهو الترخيص الذي يسمح لحامله بمزاولة هذا النشاط لتمثيل المؤلف ولعب دور الوسيط بينه وبين الجهات المستفيدة من نتاجه الفكري، مثل دور النشر وشركات الإنتاج السينمائي والتليفزيوني والموسيقي والإعلاني، بهدف تمكين المؤلف من الحصول على أفضل عائد ممكن على مؤلفاته، ووفق أفضل الممارسات القانونية والتعاقدية والتسويقية التي تحفظ حقوقه.
وفي مجال أدب الأطفال واليافعين، قدمت الهيئة تعريفًا للزوار من الأطفال والشباب، والكُتاب والمهتمين، بمسابقة ((بابا طاهر)) التحفيزية للكتابة في أدب الأطفال واليافعين، إذ تحمل اسم رائد المجال الأدبي وعاشق الطفولة طاهر زمخشري، إلى جانب فعالية أسبوع الطفل الأدبي الموجهة للطفل وأسرته، ويقام بها ورش تدريبية ترفيهية وتوعوية بأدب الطفل، ومبادرة المنح البحثية العشرة في أدب الأطفال واليافعين، لإنتاج أبحاث تعمل على تحسين جودة المحتوى المقدم للأجيال الصاعدة، وتعزز من تأثير الأدب في تكوين شخصيتهم وتطوير مهاراتهم.
ومن البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة برنامج ((أنت التدريبي)) لتنمية المهارات في مجال الكتابة الإبداعية والترجمة الاحترافية، وتنمية المهارات المهنية المتعلقة بالنشر من خلال عقد وتطوير برامج وورش عمل تدريبية ((حضورية وافتراضية)) تركز على مجالات البرنامج.

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