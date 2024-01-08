CAS تلزم النصر بملايين بتروس

(MENAFN
- Al Watan) أنهت محكمة التحكيم الدولية CAS قضية النصر واللاعب البرازيلي بيتروس، بتغريم نادي النصر 9.5 ملايين ريال، مع غرامة تأخير تتكرر شهرياً منذ ١٨ شهراً قدرها حوالي 40 ألف ريال،
وأشار القانوني المختص في قضايا الأندية السعودية في "FIFA"، أحمد الشيخي خلال التغريدة التي نشرها إلى أن الاتحاد الدولي "فيفا"، قرر الحكم لصالح بيتروس بمبلغ 9.5 مليون، بالإضافة إلى غرامة تأخير شهريًا منذ 18 شهرا قدرها حوالي 40 ألف.
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