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CAS تلزم النصر بملايين بتروس

1/8/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت محكمة التحكيم الدولية CAS قضية النصر واللاعب البرازيلي بيتروس، بتغريم نادي النصر 9.5 ملايين ريال، مع غرامة تأخير تتكرر شهرياً منذ ١٨ شهراً قدرها حوالي 40 ألف ريال،
وأشار القانوني المختص في قضايا الأندية السعودية في "FIFA"، أحمد الشيخي خلال التغريدة التي نشرها إلى أن الاتحاد الدولي "فيفا"، قرر الحكم لصالح بيتروس بمبلغ 9.5 مليون، بالإضافة إلى غرامة تأخير شهريًا منذ 18 شهرا قدرها حوالي 40 ألف.

MENAFN08012024000089011017ID1107697011

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