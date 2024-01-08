الراجحي يتصدر داكار
التاريخ
1/8/2024 2:22:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) تصدر السائق السعودي يزيد الراجحي فئة السيارات في المرحلة الثالثة لرالي داكار، التي انطلقت من الدوادمي وصولا إلى السلامية، وحل الإسباني كارلوس ساينز ثانيا، وجاء السويدي ماتيس إكستروم ثالثا.
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