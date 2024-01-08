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بلدية الظاهرية تستقبل المشاركين في رالي داكار

1/8/2024 2:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت بلدية الظاهرية، بمشاركة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، أمس، المشاركين في رالي ((داكار - السعودية 2024))، بعدما جهزت موقع ضيافة بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ليتسع لعدد تجاوز 400 من المشاركين والضيوف.
ويعتبر مركز الظاهرية أحد مراحل مسار رالي ((داكار - السعودية)) هذا العام، ليحل الرالي العريق ضيفا على بلدية الظاهرية.
جاء ذلك بناء على توجيهات أمير القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، وبمتابعة من أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك، وبحضور محافظ ضرية.

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