بلدية الظاهرية تستقبل المشاركين في رالي داكار

(MENAFN
- Al Watan) استضافت بلدية الظاهرية، بمشاركة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، أمس، المشاركين في رالي ((داكار - السعودية 2024))، بعدما جهزت موقع ضيافة بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ليتسع لعدد تجاوز 400 من المشاركين والضيوف.
ويعتبر مركز الظاهرية أحد مراحل مسار رالي ((داكار - السعودية)) هذا العام، ليحل الرالي العريق ضيفا على بلدية الظاهرية.
جاء ذلك بناء على توجيهات أمير القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، وبمتابعة من أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك، وبحضور محافظ ضرية.
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