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مسيرات الاحتلال تقصف مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

1/8/2024 2:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن طائرات مسيرة إسرائيلية قصفت مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأكدت أن قصف المسيرات الحربية الإسرائيلية طال مبنى إدارة المستشفى وساحاته، التي يوجد فيها المئات من الجرحى والنازحين، محذرة من جريمة جديدة قد يرتكبها الاحتلال بحق مستشفى شهداء الأقصى أكبر مستشفيات وسط القطاع، على غرار ما حدث في مستشفيات مدينة غزة وشمالها.
من جانبه دعا مدير مستشفى شهداء الأقصى إياد أبو زاهر، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير حماية للمستشفيات، والكوادر الطبية من الاعتداءات notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240108_140709_827-->

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