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الصين تتهم مدير مؤسسة استشارات أجنبية بالتجسس لحساب بريطانيا

1/8/2024 2:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وكالة الاستخبارات الصينية الإثنين ضلوع مدير مؤسسة استشارات أجنبية في نشاطات تجسس لحساب جهاز الاستخبارات البريطاني إم آي 6، حسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".
وقالت وزارة أمن الدولة في بيان على منصة "ويتشات" إن جهاز إم آي 6 استخدم مواطنا أجنبيا كنيته هوانغ، لتأسيس "علاقة تعاون استخباراتية".
وأضافت أن هوانغ الذي يرأس وكالة استشارات أجنبية، "دخل الصين عدة مرات مع تعليمات باستخدام صفته العامة غطاء لجمع معلومات متعلقة بالصين لحساب بريطانيا ... والبحث عن أفراد آخرين يمكن أن يتصل بهم إم آي 6".
وبحسب البيان سرب هوانغ 17 معلومة استخباراتية من بينها أسرار دولة، إلى إم آي 6 قبل كشف أمره، وفق الوزارة.
وقالت الوزارة إن تحقيقات لاحقة "كشفت على الفور أدلة جنائية على ضلوع هوانغ في أنشطة تجسس، واتخذت إجراءات قسرية جنائية طبقا للقانون".
ولم يقدم البيان معلومات إضافية عن هوية هوانغ أو المؤسسة التي يعمل لحسابها، ولا ما يتعلق بوضعهما الحالي أو أماكن وجودهما.
وأحالت السفارة البريطانية في بكين طلبا لوكالة "فرانس برس" بالتعليق على وزارة الخارجية في لندن التي لم تردّ بعد على الطلب.
وامتنعت وزارة الخارجية الصينية عن الإدلاء بمزيد من التصريحات المتعلقة بالقضية لدى سؤالها خلال إيجاز صحافي روتيني الإثنين.
تبادل اتهامات
تبادلت الصين وبريطانيا في الأشهر الأخيرة اتهامات بالتجسس وتداعيات ذلك على الأمن القومي.
وحذرت الحكومة البريطانية من أن جواسيس صينيين يستهدفون بشكل متزايد مسؤولين.
وأوقفت السلطات باحثا في البرلمان البريطاني العام الماضي بموجب القانون المتعلق بأسرار الدولة. ونفى في وقت لاحق أن يكون تجسس لحساب بكين.
وتحدث رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية في أكتوبر الماضي عن "التجسس واسع النطاق" الذي تمارسه الصين. ووفقًا للجهاز، استهدف العملاء الصينيون أكثر من 20 ألف شخص في المملكة المتحدة على مواقع مثل لينكد إن من أجل الحصول منهم على معلومات حساسة.
ولدى الصين تعريف واسع بأسرار الدولة. وأعلنت في الأشهر القليلة الماضية عن عدة قضايا أخرى متعلقة بالتجسس.
وفي مايو حكمت السلطات على المواطن الأميركي جون شينغ وان ليون (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس، من دون أن تقدم تفاصيل جوهرية بشأن قضيته.
وفي أكتوبر، نشرت وزارة أمن الدولة الصينية تقريرا بشأن جاسوس مفترض آخر كنيته هو، متهم بتسريب الكثير من الأسرار والوثائق السرية إلى الولايات المتحدة.
وأجرت الصين العام الماضي أيضا مداهمات في عدد من كبرى مؤسسات البحث والاستشارات.
وفي مايو الماضي قالت الصين إنها داهمت مكاتب مؤسسة الاستشارات الأميركية كابفيجن (Capvision) بغرض ضمان "مصالحها على صعيد الأمن القومي والنمو".
كذلك، استجوبت موظفين في أحد فروع شركة الاستشارات الأميركية "باين" (Bain and Company) في أبريل.
وأوقفت السلطات موظفين وأغلقت مكتبا لمؤسسة مينتز الأميركية للمحاسبة (Mintz Group) في مارس.
وحذرت الحكومة الأميركية وغرف التجارة الأميركية من أن المداهمات تضرّ بثقة المستثمر وبعمل الشركات الأجنبية في الصين.

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