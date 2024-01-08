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ضبط 600 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية

1/8/2024 2:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبوات مبيد آفات صحة عامة منتهية الصلاحية تقدر كميتها بـ600 عبوة في أحد منافذ البيع في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت المنتجات المخالفة خلال جولات الرصد والتقصي التي تنفذها على منافذ بيع مبيدات آفات الصحة العامة، وذلك بهدف التحقق من نظامية المنتجات المتداولة.
وأشارت إلى أنها أحالت المخالفة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة، كما تنفذ حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.
ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق ((طمني)).

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