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1200 جولة إصحاح بيئي

1/8/2024 2:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نفَّذت أمانة منطقة تبوك ممثلةً في وكالة الخدمات 1200 جولة إصحاح بيئي وأعمال مكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة، بمواقع متفرِّقة شملت 60 حيًا وقرية في المنطقة خلال عام 2023م؛ وذلك في إطار جهود الأمانة الرامية لرفع مستوى الإصحاح البيئي والارتقاء بالخدمات، والقضاء على أماكن توالد البعوض والحشرات والقوارض، مستهدفة حاويات النفايات ومجاري الأدوية ومناهل تصريف مياه الأمطار ومرامي النفايات وحراج الأغنام.
وأكدت الأمانة استمرارها في تعزيز عمليات المسح الميداني والمتابعة المستمرة للبلاغات ومعالجة الملاحظات أولاً بأول، حيث جرى معالجة 3166 بلاغًا متعلقاً بمكافحة الكلاب الضالة والحشرات والقوارض ورفع الحيوانات النافقة خلال العام الفائت 2023.
وأوضحت أن كميات المواد المستخدمة في عمليات الرش بلغت 850 لترًا، تضمّنت مبيدات من نوع الرذاذ المتناهي الصغر، والضباب الحراري، إضافة إلى الرذاذ العادي، و200 كجم من مبيدات مكافحة القوارض.

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