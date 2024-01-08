غرفة أبها ونادي ضمك يتعاونان لاستقطاب المستثمرين

(MENAFN
- Al Watan) وقعت غرفة أبها اتفاقية تعاون مع نادي ضمك بحضور الأمين العام لغرفة أبها، الدكتور رياض آل عقران، والرئيس التنفيذي لنادي ضمك، أحمد الشهري، وعدد من منسوبي الطرفين.
وأشار الدكتور آل عقران إلى أن الاتفاقية تأتي تعزيزا لروابط التعاون والمشاركة التي تجمع بين غرفة أبها ونادي ضمك، وانطلاقا من إيمان الطرفين بمسؤوليتهما الاجتماعية باعتبارهما من ممثلين القطاع التجاري والرياضي بعسير، وضمن الكيانات المؤثرة في اقتصادات دولة، موضحا أن هذا التعاون لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة المشتركة، ولا سيما مع وجود نقاط التقاء في طبيعة الأعمال والخدمات المقدمة من الطرفين، بما يخدم القطاعين التجاري والرياضي، ويعزز من فرص الاستثمار فيهما، بما يعود بفائدته على اقتصاد المنطقة، وبالتالي المملكة ككل.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، وعقد شراكات أكبر مع المجتمع، حيث سيعقبها عدد من الاتفاقيات، أملا في الإسهام في خدمة مجتمع منطقة عسير.
وأكد الأمين العام لغرفة أبها أنها تتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، لتنمية القطاع الرياضي بمنطقة عسير، ومنها نادي ضمك السعودي، وذلك لتحقيق عدة أهداف، أهمها التبادل البحثي والمعلوماتي، ودعم المشروعات الرياضية، واستقطاب الاستثمار الرياضي، وتسويق الفرص الاستثمارية الرياضية، وإنشاء لجنة أعمال قطاعية رياضية مشتركة، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وكذلك البرامج التدريبية، وتنمية المهارات الشبابية بالمنطقة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين الطرفين بكل المنصات المعروفة.
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