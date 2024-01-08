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غرفة أبها ونادي ضمك يتعاونان لاستقطاب المستثمرين

1/8/2024 2:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت غرفة أبها اتفاقية تعاون مع نادي ضمك بحضور الأمين العام لغرفة أبها، الدكتور رياض آل عقران، والرئيس التنفيذي لنادي ضمك، أحمد الشهري، وعدد من منسوبي الطرفين.
وأشار الدكتور آل عقران إلى أن الاتفاقية تأتي تعزيزا لروابط التعاون والمشاركة التي تجمع بين غرفة أبها ونادي ضمك، وانطلاقا من إيمان الطرفين بمسؤوليتهما الاجتماعية باعتبارهما من ممثلين القطاع التجاري والرياضي بعسير، وضمن الكيانات المؤثرة في اقتصادات دولة، موضحا أن هذا التعاون لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة المشتركة، ولا سيما مع وجود نقاط التقاء في طبيعة الأعمال والخدمات المقدمة من الطرفين، بما يخدم القطاعين التجاري والرياضي، ويعزز من فرص الاستثمار فيهما، بما يعود بفائدته على اقتصاد المنطقة، وبالتالي المملكة ككل.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، وعقد شراكات أكبر مع المجتمع، حيث سيعقبها عدد من الاتفاقيات، أملا في الإسهام في خدمة مجتمع منطقة عسير.
وأكد الأمين العام لغرفة أبها أنها تتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، لتنمية القطاع الرياضي بمنطقة عسير، ومنها نادي ضمك السعودي، وذلك لتحقيق عدة أهداف، أهمها التبادل البحثي والمعلوماتي، ودعم المشروعات الرياضية، واستقطاب الاستثمار الرياضي، وتسويق الفرص الاستثمارية الرياضية، وإنشاء لجنة أعمال قطاعية رياضية مشتركة، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وكذلك البرامج التدريبية، وتنمية المهارات الشبابية بالمنطقة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين الطرفين بكل المنصات المعروفة.

MENAFN08012024000089011017ID1107697003

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