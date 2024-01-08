Wednesday, 10 January 2024 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعادة بيع التذاكر الآسيوية

1/8/2024 2:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا انطلاق المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر مباريات البطولة القارية، التي ستقام خلال الفترة من الـ12 من يناير الجاري، وحتى الـ10 من فبراير المقبل.
وأشارت اللجنة المنظمة في بيان لها إلى أنه يمكن للمشجعين الذين يرغبون بإعادة بيع تذاكرهم، زيارة الموقع الإلكتروني qfa/afc2023. وتتوفر جميع تذاكر كأس أمم آسيا على شكل نسخ رقمية، ويمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف محمول، كما أن بطاقة ((هيّا)) غير إلزامية لدخول المشجعين إلى ملاعب البطولة.

MENAFN08012024000089011017ID1107697002

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث