إعادة بيع التذاكر الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا انطلاق المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر مباريات البطولة القارية، التي ستقام خلال الفترة من الـ12 من يناير الجاري، وحتى الـ10 من فبراير المقبل.
وأشارت اللجنة المنظمة في بيان لها إلى أنه يمكن للمشجعين الذين يرغبون بإعادة بيع تذاكرهم، زيارة الموقع الإلكتروني qfa/afc2023. وتتوفر جميع تذاكر كأس أمم آسيا على شكل نسخ رقمية، ويمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف محمول، كما أن بطاقة ((هيّا)) غير إلزامية لدخول المشجعين إلى ملاعب البطولة.
MENAFN08012024000089011017ID1107697002
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.