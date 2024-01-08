ولي العهد يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي أهمية وقف الحرب في غزة

(MENAFN
- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في المخيم الشتوي في العُلا، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها، مؤكداً ولي العهد أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.
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