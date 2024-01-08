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ولي العهد يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي أهمية وقف الحرب في غزة

1/8/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في المخيم الشتوي في العُلا، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها، مؤكداً ولي العهد أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

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