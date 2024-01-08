تباين الأسهم الأمريكية مع تراجع سهم بوينج بشكل حاد

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، حيث يحاول المستثمرون التعافي من الخسائر التي مُني بها السوق في بداية العام الجديد.

موضوعاتاستقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.30% إلى 37355 نقطة، في تمام الساعة 05:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4708 نقاط، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.50% إلى 14596 نقطة.

سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، لتنهي سلسلة مكاسبها التي استمرت 9 أسابيع متتالية، وبعدما حققت مكاسب قوية على مدار العام الماضي.

وانخفض سهم شركة“بوينج” بنسبة 8.85% إلى 226.95 دولار، على خلفية قرار إيقاف جميع طائرات“737 ماكس 9” بشكل مؤقت، وذلك بغرض التحقيق عقب انفصال جزء من طائرة تابعة لخطوط“ألاسكا” من ذات الطراز.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، لمزيد من الوضوح حول الاتجاه المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: