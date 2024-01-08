تباين الأسهم الأمريكية مع تراجع سهم بوينج بشكل حاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، حيث يحاول المستثمرون التعافي من الخسائر التي مُني بها السوق في بداية العام الجديد.
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وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.30% إلى 37355 نقطة، في تمام الساعة 05:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4708 نقاط، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.50% إلى 14596 نقطة.
سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، لتنهي سلسلة مكاسبها التي استمرت 9 أسابيع متتالية، وبعدما حققت مكاسب قوية على مدار العام الماضي.
وانخفض سهم شركة“بوينج” بنسبة 8.85% إلى 226.95 دولار، على خلفية قرار إيقاف جميع طائرات“737 ماكس 9” بشكل مؤقت، وذلك بغرض التحقيق عقب انفصال جزء من طائرة تابعة لخطوط“ألاسكا” من ذات الطراز.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، لمزيد من الوضوح حول الاتجاه المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107697000
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