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ألمانيا: ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء عن العام الماضي بنسبة 51.1%

1/8/2024 2:22:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351 ألفًا و915 شخصًا، بزيادة قدرها 51.1% مقارنة بالعام السابق.

وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني – في بيان أوردته شبكة“إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين – إن العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا حيث بلغ عددهم 104 آلاف و561 طلبًا، يليهم المواطنون الأتراك وعددهم 62 ألفًا و624 طلبًا للجوء، وكذلك 53 ألفًا و582 أفغانيًا.

موضوعات متعلقة استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي

وتعد الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعًا مهمًا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية من أجل إيواء العديد من الوافدين الجدد.

المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107696999

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