ألمانيا: ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء عن العام الماضي بنسبة 51.1%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351 ألفًا و915 شخصًا، بزيادة قدرها 51.1% مقارنة بالعام السابق.

وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني – في بيان أوردته شبكة“إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين – إن العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا حيث بلغ عددهم 104 آلاف و561 طلبًا، يليهم المواطنون الأتراك وعددهم 62 ألفًا و624 طلبًا للجوء، وكذلك 53 ألفًا و582 أفغانيًا.

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وتعد الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعًا مهمًا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية من أجل إيواء العديد من الوافدين الجدد.

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