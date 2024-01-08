ألمانيا: ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء عن العام الماضي بنسبة 51.1%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351 ألفًا و915 شخصًا، بزيادة قدرها 51.1% مقارنة بالعام السابق.
وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني – في بيان أوردته شبكة“إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين – إن العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا حيث بلغ عددهم 104 آلاف و561 طلبًا، يليهم المواطنون الأتراك وعددهم 62 ألفًا و624 طلبًا للجوء، وكذلك 53 ألفًا و582 أفغانيًا.
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وتعد الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعًا مهمًا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية من أجل إيواء العديد من الوافدين الجدد.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107696999
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