رئيس بنك مصر: 15 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% شهريا و27% سنويا حتى الأن

MENAFN - Al-Borsa News) كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر – عن أن حصيلة بيع مصرفه من الشهادات ذات عائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% سنويا – بلغت 15 مليار جنيه حتى الأن .

وقال الأتربي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على بنكي الأهلي ومصر لشراء شهادات الادخار الجديدة .

موضوعاتالبنوك المدرجة تجنى عوائد الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية هل تمهد شهادات الـ27% الطريق للتعويم؟ ((جهاز الاستثمار العمانى)) يسعى للاستحواذ على بنك ((تنمية الصادرات))

وتوقع رئيس بنك مصر – أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه ، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام ، على أن يستمر الاكتتاب في فبراير نظراً لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.

وكان بنك مصر- فقد أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة“طلعت حرب”، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة .

وأوضح أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء .

كما طرح البنك الاهلي المصرى – شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوى يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة ، أوبعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهرياً .

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب ).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك .

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