السعودية وبيلاروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع اتحاد الغرف السعودية و“مركز وطني التسويق ودراسة الأسعار” التابع لوزارة الخارجية البيلاروسية مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بحسب المذكرة سيتعاون الجانبين في تقديم الدعم للمستثمرين وإقامة اتصالات تجارية، وتنظيم الندوات التدريبية الدولية عبر الإنترنت وتبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الترويج التجاري بما يساعد شركات البلدين من الوصول للفرص في كلا السوقين.
موضوعات متعلقة
استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي
ويشمل نطاق التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار والإنتاج والتصدير ومساعدة الشركات السعودية والبيلاروسية على التوسع في الأسواق المستهدفة، وتنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق لتعزيز آفاق التجارة واستكشاف سبل التعاون التجاري، وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية وإقامة الفعاليات والملتقيات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107696997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.