السعودية وبيلاروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) وقع اتحاد الغرف السعودية و“مركز وطني التسويق ودراسة الأسعار” التابع لوزارة الخارجية البيلاروسية مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بحسب المذكرة سيتعاون الجانبين في تقديم الدعم للمستثمرين وإقامة اتصالات تجارية، وتنظيم الندوات التدريبية الدولية عبر الإنترنت وتبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الترويج التجاري بما يساعد شركات البلدين من الوصول للفرص في كلا السوقين.

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ويشمل نطاق التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار والإنتاج والتصدير ومساعدة الشركات السعودية والبيلاروسية على التوسع في الأسواق المستهدفة، وتنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق لتعزيز آفاق التجارة واستكشاف سبل التعاون التجاري، وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية وإقامة الفعاليات والملتقيات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية.

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