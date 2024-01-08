جولدمان ساكس: العالم يتجه نحو دورة فائقة جديدة ومختلفة

MENAFN - Al-Borsa News) يرى محللو مصرف“جولدمان ساكس” أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو“دورة فائقة” جديدة، يقودها الذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون، قائلين إن هذه الدورة ستكون مختلفة.

وقال“بيتر أوبنهايمر” رئيس الأبحاث الكلية لأوروبا في البنك خلال مقابلة مع“سي إن بي سي” الإثنين، إن آخر دورة فائقة ذات أهمية كبيرة شهدها العالم، بدأت في أوائل الثمانينيات.

موضوعاتاستقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي

وتعرف الدورات الفائقة عادة على أنها فترات طويلة من التوسع الاقتصادي، والتي غالبًا ما يصاحبها نموًا في الناتج المحلي الإجمالي وقوة في الطلب على السلع – ترتفع أسعارها بطبيعة الحال – مع زيادة في التوظيف.

واتسمت الدورة التي بدأت في الثمانينيات ببلوغ أسعار الفائدة والتضخم لذروتهم، وذلك قبل فترة طويلة من انخفاض تكاليف رأس المال والتضخم وأسعار الفائدة، كما تراجعت المخاطر الجيوسياسية وازدادت قوة العولمة.

ومع ذلك، أضاف“أوبنهايمر” أنه ليس من المتوقع أن تستمر هذه العوامل كما كانت، حيث من المستبعد خفض أسعار الفائدة بقوة خلال العقد المقبل، كما أن هناك تراجع عن العولمة، وزيادة في التوترات الجيوسياسية أيضًا.

وفي حين أن التطورات الاقتصادية الحالية تؤدي – نظريًا – إلى تباطؤ وتيرة العوائد المالية، هناك أيضًا قوى يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي، مثل الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون، والتي يرى“أوبنهايمر” أن بينهما تشابهات كثيرة.

وأوضح أنه مع الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي كأساس للمنتجات والخدمات الجديدة، فقد يؤدي إلى“تأثير إيجابي” على الأسهم، خاصة مع تحسن في الإنتاجية على خلفية تطبيقاته الجديدة.

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