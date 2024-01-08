Wednesday, 10 January 2024 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا: إمدادات غازبروم إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب يوميا

1/8/2024 2:22:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة (غازبروم ) الروسية اليوم الاثنين أن إمدادات الشركة إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن ممثل للشركة قوله“إن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة 40.5 مليون متر مكعب بحلول 8 يناير”.

موضوعات متعلقة استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا.

وفي سياق آخر، كشف مكتب المدعي العام الروسي عن أكثر من 300 موقع إلكتروني يحتوي على دعوات لتمويل الجيش الأوكراني في عام 2023.

وذكر المكتب الإعلامي للمدعي العام الروسي أنه“تم حظر تلك المواقع جميعًا، وأن التعديلات التي أدخلت على القانون الاتحادي بشأن المعلومات وتقنيتها وحمايتها قدمت مساعدة كبيرة للمدعين العامين، حيث تحدد سمة المنشورات غير القانونية التي تحتوي على دعوات لتمويل الجيش الأوكراني بشكل رئيسي”.

المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107696995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث