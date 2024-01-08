روسيا: إمدادات غازبروم إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب يوميا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة (غازبروم ) الروسية اليوم الاثنين أن إمدادات الشركة إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن ممثل للشركة قوله“إن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة 40.5 مليون متر مكعب بحلول 8 يناير”.

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ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا.

وفي سياق آخر، كشف مكتب المدعي العام الروسي عن أكثر من 300 موقع إلكتروني يحتوي على دعوات لتمويل الجيش الأوكراني في عام 2023.

وذكر المكتب الإعلامي للمدعي العام الروسي أنه“تم حظر تلك المواقع جميعًا، وأن التعديلات التي أدخلت على القانون الاتحادي بشأن المعلومات وتقنيتها وحمايتها قدمت مساعدة كبيرة للمدعين العامين، حيث تحدد سمة المنشورات غير القانونية التي تحتوي على دعوات لتمويل الجيش الأوكراني بشكل رئيسي”.

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