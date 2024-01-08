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المركزي النيجيري يسدد ديون بقيمة 61 مليون دولار لشركات طيران أجنبية

1/8/2024 2:22:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي النيجيري اليوم الاثنين عن صرف 61.64 مليون دولار مستحقات شركات الطيران الأجنبية من خلال بنوك مختلفة.

وأوضح المركزي النيجيري – وفق ما تناقلته وسائل الإعلام النيجيرية المحلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام البنك بسداد ديون المؤسسات النيجيرية بالدولار لنظيرتها من المؤسسات الاجنبية، والحفاظ على الاستثمارات الاجنبية في البلاد.

موضوعات متعلقة استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي

وتابع أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، قام البنك المركزي النيجيري أيضًا بسداد الالتزامات الآجلة المستحقة التي بلغت حوالي 2 مليار دولار رغم الضغوط على العملة المحلية.

المصدر:

MENAFN08012024000202011048ID1107696994

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