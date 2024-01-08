المركزي النيجيري يسدد ديون بقيمة 61 مليون دولار لشركات طيران أجنبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي النيجيري اليوم الاثنين عن صرف 61.64 مليون دولار مستحقات شركات الطيران الأجنبية من خلال بنوك مختلفة.
وأوضح المركزي النيجيري – وفق ما تناقلته وسائل الإعلام النيجيرية المحلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام البنك بسداد ديون المؤسسات النيجيرية بالدولار لنظيرتها من المؤسسات الاجنبية، والحفاظ على الاستثمارات الاجنبية في البلاد.
موضوعات متعلقة
استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي
وتابع أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، قام البنك المركزي النيجيري أيضًا بسداد الالتزامات الآجلة المستحقة التي بلغت حوالي 2 مليار دولار رغم الضغوط على العملة المحلية.
المصدر:
MENAFN08012024000202011048ID1107696994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.