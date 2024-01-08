Wednesday, 10 January 2024 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.17%

1/8/2024 2:22:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الاثنين، عند مستوى 4602.72 نقطة، مرتفعًا ب 8ر7 نقطة، وبنسبة 0.17 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4594.94 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت مليونين و 598 ألفا و 743 ريالا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 16.64 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و 227 ألفا و 994 ريالا عُمانيًا.

موضوعات متعلقة استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أنّ القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.025% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.83 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 503 آلاف ريال عُماني بنسبة 19.36 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 640 ألف ريال عُماني بنسبة 24.61%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 136 ألف ريال عُماني وبنسبة 5.25 %.

المصدر:

MENAFN08012024000202011048ID1107696993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث