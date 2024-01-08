ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.17%

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الاثنين، عند مستوى 4602.72 نقطة، مرتفعًا ب 8ر7 نقطة، وبنسبة 0.17 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4594.94 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت مليونين و 598 ألفا و 743 ريالا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 16.64 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و 227 ألفا و 994 ريالا عُمانيًا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أنّ القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.025% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.83 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 503 آلاف ريال عُماني بنسبة 19.36 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 640 ألف ريال عُماني بنسبة 24.61%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 136 ألف ريال عُماني وبنسبة 5.25 %.

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