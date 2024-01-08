ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.17%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الاثنين، عند مستوى 4602.72 نقطة، مرتفعًا ب 8ر7 نقطة، وبنسبة 0.17 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4594.94 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت مليونين و 598 ألفا و 743 ريالا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 16.64 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و 227 ألفا و 994 ريالا عُمانيًا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أنّ القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.025% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.83 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 503 آلاف ريال عُماني بنسبة 19.36 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 640 ألف ريال عُماني بنسبة 24.61%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 136 ألف ريال عُماني وبنسبة 5.25 %.
المصدر:
MENAFN08012024000202011048ID1107696993
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