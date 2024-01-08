24% نموًا بصادرات مواد البناء خلال 11 شهرا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدينة بنسبة 24% خلال 11 شهرا من العام الماضى لتصل إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2022.
قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصاعات المعدنية والحراريات، إن إجمالى صادرات قطاعات الصناعات المعدنية بلغت 5.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022، فيما سجلت صادرات مواد البناء 2.5 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
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أشار إلى أن صناعات الرخام والجرانيت والمواد المحجرية تصدرتا صادرات قطاع مواد البناء مسجلة نمو بلغ 43% لكل منهما.
وبلغت صادرات الرخام والجرانيت نحو 496 مليون دولار مقابل 346 مليون دولار، فيما بلغت صناعات المواد المحجرية 511 مليون دولار مقابل 358 مليون دولار، بينما بلغت صادرات المواد العازلة 56 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2022.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى الترتيب الأول للدول المستوردة لصناعات مواد البناء بقيمة 936 مليون دولار مقابل 848 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق عليه، وجاءت إيطاليا فى الترتيب الثانى بقمية بلغت 764 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار.
قال جمال الدين إن المجلس بصدد تفعيل بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال الشهرين المقبلين، ويهدف إلى إتاحة مجموعة من الخدمات للشركات أعضاء المجلس التصديرى بأسعار مخفضة.
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