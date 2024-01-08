((أميك)): ((نيسان)) أكثر السيارات الملاكى مبيعًا فى مصر نوفمبر الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليًا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 38.4%، لتسجل 30.2 ألف سيارة خلال أول 11 شهرا من عام 2023، مقارنة بنحو 23.2 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2022، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).
وتراجعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 61.4% لتصل إلى 30.6 ألف سيارة خلال أول 11 شهرا من عام 2023، مقارنة بنحو 79.3 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2022.
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وتصدرت العلامة اليابانية ((نيسان )) قائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا على أساس شهرى، وذلك بعدما استحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات بنسبة 37% من السوق بإجمالى بيع 1.2 ألف سيارة خلال شهر نوفمبر الماضى.
وصعدت العلامة التجارية ((هيونداى)) للمركز الثانى بعد زيادة حصتها السوقية إلى 27% مسجلة بيع 894 سيارة، وتراجعت العلامة الصينية ((شيرى – غبور)) للمركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 22% بإجمالى بيع 743 سيارة.
وجاءت العلامة التجارية ((بى واى دى)) فى المركز الرابع بحصة سوقية نحو 11% بإجمالى بيع 358 سيارة، ضمن قائمة السيارات الملاكى المجمعة محليًا والاكثر مبيعًا خلال شهر نوفمبر الماضى.
وتراجعت العلامة التجارية ((تويوتا)) للمركز الخامس بحصة سوقية بلغت نحو 3% بإجمالى بيع 98 سيارة، وجاءت العلامة التجارية ((شيفروليه)) فى المركز السادس مسجلة ((صفر)) مبيعات، وفقًا لقائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا فى مصر، خلال شهر نوفمبر الماضى.
وتصدرت العلامة التجارية ((كيا)) قائمة مبيعات سيارات الركوب ((الملاكى)) المستوردة خلال شهر نوفمبر الماضى، بحصة سوقية بلغت نحو 17.5% وإجمالى مبيعات 300 سيارة، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن ((أميك)).
وجاءت العلامة التجارية ((إم جى)) فى المركز الثانى بحصة سوقية 16.9% بعد بيع 773 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((ستروين)) فى المركز الثالث بحصة سوقية 10.9% بإجمالى مبيعات 500 سيارة.
وفى المركز الرابع جاءت ((سوزوكى)) بحصة سوقية 9.9% مسجلة مبيعات 454 سيارة، ويليها العلامة التجارية ((تويوتا)) فى المركز الخامس بحصة سوقية 9.2% بمبيعات 421 سيارة.
وجاءت العلامة التجارية ((رينو)) فى المركز السادس بحصة سوقية 8.5% بإجمالى مبيعات 388 سيارة، ثم العلامة التجارية ((سوبارو)) فى المركز السابع بحصة سوقية 5.1% مسجلة مبيعات 235 سيارة.
واحتلت العلامة التجارية ((جيلى أبو غالى)) المركز الثامن بحصة سوقية 4.8% بمبيعات 220 سيارة، ثم العلامة التجارية ((شيرى – غبور)) فى المركز التاسع بنحو 3.8% بواقع بيع 174 سيارة.
وجاءت ((أوبل)) فى المركز العاشر بحصة سوقية 3% وباعت 137 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((شانجان)) فى المركز الحادى عشر بنحو 2.8% ومبيعات 126 سيارة.
وحلت العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) المركز الثانى عشر بحصة سوقية 2.1% بمبيعات 97 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((هافال)) فى المركز الثالث عشر بحصة سوقية بلغت نحو 1.9% بواقع بيع 89 سيارة.
واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 3.4%، بإجمالى مبيعات 154 سيارة.
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