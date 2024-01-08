((أميك)): ((نيسان)) أكثر السيارات الملاكى مبيعًا فى مصر نوفمبر الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليًا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 38.4%، لتسجل 30.2 ألف سيارة خلال أول 11 شهرا من عام 2023، مقارنة بنحو 23.2 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2022، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).

وتراجعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 61.4% لتصل إلى 30.6 ألف سيارة خلال أول 11 شهرا من عام 2023، مقارنة بنحو 79.3 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2022.

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وتصدرت العلامة اليابانية ((نيسان )) قائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا على أساس شهرى، وذلك بعدما استحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات بنسبة 37% من السوق بإجمالى بيع 1.2 ألف سيارة خلال شهر نوفمبر الماضى.

وصعدت العلامة التجارية ((هيونداى)) للمركز الثانى بعد زيادة حصتها السوقية إلى 27% مسجلة بيع 894 سيارة، وتراجعت العلامة الصينية ((شيرى – غبور)) للمركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 22% بإجمالى بيع 743 سيارة.

وجاءت العلامة التجارية ((بى واى دى)) فى المركز الرابع بحصة سوقية نحو 11% بإجمالى بيع 358 سيارة، ضمن قائمة السيارات الملاكى المجمعة محليًا والاكثر مبيعًا خلال شهر نوفمبر الماضى.

وتراجعت العلامة التجارية ((تويوتا)) للمركز الخامس بحصة سوقية بلغت نحو 3% بإجمالى بيع 98 سيارة، وجاءت العلامة التجارية ((شيفروليه)) فى المركز السادس مسجلة ((صفر)) مبيعات، وفقًا لقائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا فى مصر، خلال شهر نوفمبر الماضى.

وتصدرت العلامة التجارية ((كيا)) قائمة مبيعات سيارات الركوب ((الملاكى)) المستوردة خلال شهر نوفمبر الماضى، بحصة سوقية بلغت نحو 17.5% وإجمالى مبيعات 300 سيارة، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن ((أميك)).

وجاءت العلامة التجارية ((إم جى)) فى المركز الثانى بحصة سوقية 16.9% بعد بيع 773 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((ستروين)) فى المركز الثالث بحصة سوقية 10.9% بإجمالى مبيعات 500 سيارة.

وفى المركز الرابع جاءت ((سوزوكى)) بحصة سوقية 9.9% مسجلة مبيعات 454 سيارة، ويليها العلامة التجارية ((تويوتا)) فى المركز الخامس بحصة سوقية 9.2% بمبيعات 421 سيارة.

وجاءت العلامة التجارية ((رينو)) فى المركز السادس بحصة سوقية 8.5% بإجمالى مبيعات 388 سيارة، ثم العلامة التجارية ((سوبارو)) فى المركز السابع بحصة سوقية 5.1% مسجلة مبيعات 235 سيارة.

واحتلت العلامة التجارية ((جيلى أبو غالى)) المركز الثامن بحصة سوقية 4.8% بمبيعات 220 سيارة، ثم العلامة التجارية ((شيرى – غبور)) فى المركز التاسع بنحو 3.8% بواقع بيع 174 سيارة.

وجاءت ((أوبل)) فى المركز العاشر بحصة سوقية 3% وباعت 137 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((شانجان)) فى المركز الحادى عشر بنحو 2.8% ومبيعات 126 سيارة.

وحلت العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) المركز الثانى عشر بحصة سوقية 2.1% بمبيعات 97 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((هافال)) فى المركز الثالث عشر بحصة سوقية بلغت نحو 1.9% بواقع بيع 89 سيارة.

واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 3.4%، بإجمالى مبيعات 154 سيارة.