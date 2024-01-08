توقعات بصعود قريب الأجل لمؤشر البورصة الرئيسى نحو قمته التاريخية

(MENAFN
- Al-Borsa News) فراج: المؤشر يختبر مستوى 25945 نقطة على المدى المتوسط
رجح محللون دخول مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوى الأوزان بالبورصة المصرية فى حركة تصحيح هابطة خلال الأسبوع الجارى، بدفع من عمليات جنى الأرباح بعد صعوده خلال 12 أسبوعًا متتاليًا، كما توقعوا اختبار المؤشر الرئيسى EGX30 قمته التاريخية على المدى القصير مع تحسن أداء الأسهم القيادية.
وسجل EGX30 تراجعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 25344 نقطة بنهاية جلسة الإثنين، بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.52% لمستوى 5764 نقطة.
موضوعات متعلقة
مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع 0.02% في الختام الرقابة المالية تحدد رأسمال الشركات التكنولوجية الناشئة بـ15 مليون جنيه “أسكوم” تقرر تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الخزينة
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.21% إلى مستوى 8250 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.03% عند مستوى 30675 نقطة.
توقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يستقر المؤشر الرئيسى خلال تعاملات الأسبوع الجارى، أعلى مستوى الدعم الرئيسى 25000 نقطة مع استعادة مستوى المقاومة الرئيسى 25400 نقطة.
أوضح أن أداء المؤشر سيكون مدعوماً بنشاط الأسهم القيادية ووجود ارتداد صاعد، فى ظل استمرار اتجاه المؤسسات الأجنبية والعربية نحو الشراء.
أشار إلى أن المؤشر السبعينى سيمر بعمليات تصحيح وجنى أرباح، مما سيدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسى وهو 5560 نقطة بعد صعود ملحوظ لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالفترة السابقة، على أن يرتد مرة أخرى مدعومًا على المدى القصير.
ونصح عيد المستثمرين الأفراد بزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسى والالتزام بمستويات وقف الخسائر وخاصة فى أسهم المضاربات نظرًا لارتفاع نسب المخاطرة بهم.
وشهد السوق قيم تداولات 3 مليارات جنيه، من خلال تداول مليار سهم، بتنفيذ 121.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 79 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مينا للاستثمار” بنسبة 19.93%، و”راية القابضة” بنسبة 19.80%.
وتراجعت أسعار 75 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“رواد السياحة” بنحو 4.66%، وسهم“الألومنيوم العربية” بنحو 3.64%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.75 تريليون جنيه.
ورجح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن تنتهى الحركة التصحيحية لمؤشر EGX30 قريباً ويختبر مستوى مقاومة رئيسى عند 25500 نقطة خلال الجلسات القادمة، وبالاستقرار أعلى المستوى ينتقل لمستوى مقاومة ثانِ عند 25950 نقطة.
وأوضح أن المؤشر أغلق على وتيرة سلبية لكن على الرغم من ذلك تحركت الأسهم بشكل إيجابى ومؤشرات الصحة تعبر عن إيجابية السوق، حيث إن الأسهم التى يتم دخول السيولة فيها أكبر من الالأسم التى يتم التخارج منها.
وتوقع أن يختبر EGX70 EWI مستوى مقاومة رئيسى عند 5750 نقطة وفى حالة تخطى المستوى لأعلى يستمر المؤشر فى اختراق قمم جديدة عنج 5900 نقطة ثم 6170 نقطة وصولاً لمستوى 6200 نقطة. فريج: قرب انتهاء الحركة التصحيحية للمؤشر الرئيسى لاستكمال الصعود
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 17 مليون جنيه و38 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 90.73% و7.31%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 55.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 1.96%.
وسجل الأفراد 81.82% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 102 مليون جنيه و5 ملايين جنيه، والعرب صافى بيع بقيمة 63 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 18.17% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 120 مليون جنيه و101 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 50 مليون جنيه.
وتوقع عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى EGX30 مستوى 24773 نقطة، فى إطار حركة تصحيحية، قبل أن يتحول للصعود لقمته التاريخية بمستوى 25945 نقطة على المدى المتوسط.
وأضاف ان المؤشر على المدى القصير يتحرك بشكل عرضى ومازالت المقاومة تعمل بشكل فعال عند مستوى 25445 نقطة، مشيراً إلى أن تأكيد إختراقها لأعلى يفتح المجال لمزيد من الصعود ويختبر المؤشر مقاومة المدى المتوسط.
ورجح فراج، أن يشهد EGX70 EWI حركات تصحيحية على المدى القصير ليختبر مستوى دعم 5500 نقطة، مع التحول للاتجاه الصاعد مرة أخرى والاستمرار فى الأداء الإيجابى على المدى المتوسط ليختبر مستوى مقاومة رئيسى عند 5708 نقاط وصولاً لمستوى 5742 نقطة.
وأوضح أن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مستمر فى الأداء الإيجابى وتحقيق قمم تاريخية جديدة بوصوله هذا الأسبوع عند 5708 نقاط وتحقيقه لسلسلة مكاسب استمرت 12 أسبوعًا متتاليًا.
ونصح فراج المستثمرين بالانتقائية والحذر من الحركة التصحيحية التى تمر بها المؤشرات حالياً، وبناء مراكز شرائية عند مستويات الدعوم القوية للمؤشرات.
MENAFN09012024000202011048ID1107696990