توقعات بصعود قريب الأجل لمؤشر البورصة الرئيسى نحو قمته التاريخية

رجح محللون دخول مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوى الأوزان بالبورصة المصرية فى حركة تصحيح هابطة خلال الأسبوع الجارى، بدفع من عمليات جنى الأرباح بعد صعوده خلال 12 أسبوعًا متتاليًا، كما توقعوا اختبار المؤشر الرئيسى EGX30 قمته التاريخية على المدى القصير مع تحسن أداء الأسهم القيادية.

وسجل EGX30 تراجعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 25344 نقطة بنهاية جلسة الإثنين، بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.52% لمستوى 5764 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.21% إلى مستوى 8250 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.03% عند مستوى 30675 نقطة.

توقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يستقر المؤشر الرئيسى خلال تعاملات الأسبوع الجارى، أعلى مستوى الدعم الرئيسى 25000 نقطة مع استعادة مستوى المقاومة الرئيسى 25400 نقطة.

أوضح أن أداء المؤشر سيكون مدعوماً بنشاط الأسهم القيادية ووجود ارتداد صاعد، فى ظل استمرار اتجاه المؤسسات الأجنبية والعربية نحو الشراء.

أشار إلى أن المؤشر السبعينى سيمر بعمليات تصحيح وجنى أرباح، مما سيدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسى وهو 5560 نقطة بعد صعود ملحوظ لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالفترة السابقة، على أن يرتد مرة أخرى مدعومًا على المدى القصير.

ونصح عيد المستثمرين الأفراد بزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسى والالتزام بمستويات وقف الخسائر وخاصة فى أسهم المضاربات نظرًا لارتفاع نسب المخاطرة بهم.

وشهد السوق قيم تداولات 3 مليارات جنيه، من خلال تداول مليار سهم، بتنفيذ 121.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 79 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مينا للاستثمار” بنسبة 19.93%، و”راية القابضة” بنسبة 19.80%.

وتراجعت أسعار 75 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“رواد السياحة” بنحو 4.66%، وسهم“الألومنيوم العربية” بنحو 3.64%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.75 تريليون جنيه.

ورجح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن تنتهى الحركة التصحيحية لمؤشر EGX30 قريباً ويختبر مستوى مقاومة رئيسى عند 25500 نقطة خلال الجلسات القادمة، وبالاستقرار أعلى المستوى ينتقل لمستوى مقاومة ثانِ عند 25950 نقطة.

وأوضح أن المؤشر أغلق على وتيرة سلبية لكن على الرغم من ذلك تحركت الأسهم بشكل إيجابى ومؤشرات الصحة تعبر عن إيجابية السوق، حيث إن الأسهم التى يتم دخول السيولة فيها أكبر من الالأسم التى يتم التخارج منها.

وتوقع أن يختبر EGX70 EWI مستوى مقاومة رئيسى عند 5750 نقطة وفى حالة تخطى المستوى لأعلى يستمر المؤشر فى اختراق قمم جديدة عنج 5900 نقطة ثم 6170 نقطة وصولاً لمستوى 6200 نقطة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 17 مليون جنيه و38 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 90.73% و7.31%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 55.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 1.96%.

وسجل الأفراد 81.82% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 102 مليون جنيه و5 ملايين جنيه، والعرب صافى بيع بقيمة 63 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 18.17% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 120 مليون جنيه و101 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 50 مليون جنيه.

وتوقع عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى EGX30 مستوى 24773 نقطة، فى إطار حركة تصحيحية، قبل أن يتحول للصعود لقمته التاريخية بمستوى 25945 نقطة على المدى المتوسط.

وأضاف ان المؤشر على المدى القصير يتحرك بشكل عرضى ومازالت المقاومة تعمل بشكل فعال عند مستوى 25445 نقطة، مشيراً إلى أن تأكيد إختراقها لأعلى يفتح المجال لمزيد من الصعود ويختبر المؤشر مقاومة المدى المتوسط.

ورجح فراج، أن يشهد EGX70 EWI حركات تصحيحية على المدى القصير ليختبر مستوى دعم 5500 نقطة، مع التحول للاتجاه الصاعد مرة أخرى والاستمرار فى الأداء الإيجابى على المدى المتوسط ليختبر مستوى مقاومة رئيسى عند 5708 نقاط وصولاً لمستوى 5742 نقطة.

وأوضح أن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مستمر فى الأداء الإيجابى وتحقيق قمم تاريخية جديدة بوصوله هذا الأسبوع عند 5708 نقاط وتحقيقه لسلسلة مكاسب استمرت 12 أسبوعًا متتاليًا.

ونصح فراج المستثمرين بالانتقائية والحذر من الحركة التصحيحية التى تمر بها المؤشرات حالياً، وبناء مراكز شرائية عند مستويات الدعوم القوية للمؤشرات.