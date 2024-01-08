البنك المركزى يركز على الودائع لليلة ولأسبوع لسحب فائض السيولة

توسعت البنوك فى توظيف السيولة لدى البنك المركزى ، خارج إطار الاحتياطى الإلزامى عبر عمليات السوق المفتوحة التى يلجأ لها المركزى لسحب السيولة من السوق.

لكن رغم زيادة أرصدة السوق المفتوحة حقق البنك المركزى مكاسب شهرية منذ بداية العام المالى الحالى وحتى شهر نوفمبر الماضى، مع تركز معظم توظيفات السيولة فى الودائع لليلة واحدة ومزادات الأسبوع.

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وارتفعت استثمارات البنوك لدى البنك المركزى بشكل ملحوظ خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بحسب مسح لـ”البورصة” على قوائم البنوك المالية.

وقال هشام حمدى، محلل استهلاكى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن المركزي يعمل على سحب الأموال الفائضة من البنوك تلقائيًا من خلال نسبة الاحتياطى الإلزامى المرتفعة.

وأشار إلى أن أرصدة الودائع لليلة واحدة زادت 13% على أساس سنوى لتسجل 345.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الأخير بشهر ديسمبر الماضى.

وأوضح أن تسهيل الودائع لليلة واحدة يعد الاختيار الأخير لتخزين السيولة الفائضة، حيث أن سعر الفائدة البالغ 19.25%“سعر الكوريدور” هو الأدنى.

وفي نفس السياق بلغ الاحتياطي الإلزامي النقدي للبنوك لدى البنك المركزي“الذي يحمل فائدة صفر” قيمة 609.3 مليار جنيه.

وذكر أن المركزى أيضًا يقوم بسحب السيولة عبر عمليات السوق المفتوح ذات العائد الثابت بسعر فائدة 19.75%، وآلية الودائع طويلة الأجل المرتبطة بالكوريدور.

وأشار إلى أن استمرار فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى يفسر بشكل كبير التراجع فى الطلب على النقود فى ظل البيئة المتسمة بمعدلات التضخم المرتفعة.

وتوقع رفع سعر الفائدة من قبل المركزي سيتم في الربع الأول من 2024، وسيصاحبه تحول فى سياسة سعر الصرف وارتفاع متطلبات الاحتياطى الإلزامى النقدى للبنوك والذى يبلغ حالياً 18%.

وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن سحب السيولة أو أى آليات مشابهة ليس لها تأثير قوى على التضخم.

وتوقع عبدالنبى، أن يحدث تحريك لسعر الجنيه قريباً خاصة بعد إصدار شهادات ذات العوائد الـ 23.5% و27%، للمحافظة على السيولة داخل النظام المصرفى، عن طريق فك الشهادات القديمة ذات العوائد الأقل وإعادة توظيفها في الشهادات الجديدة الأعلى عائد التى تم طرحها الخميس الماضى.

وأشار عبدالنبى، إلى أن الطريقة الأخرى سحب الأموال الموجودة فى السوق عن طريق الشهادات الجديدة، لكن بنسبة أقل من السيولة الموجودة بالفعل بالبنوك، حيث إن نسبة العوائد 27% تمثل معدل فائدة حقيقى بالسالب بالمقارنة مع معدل التضخم الحالى والذى بلغ 35.86% بنهاية نوفمبر الماضى.

وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ودائع جديدة الخميس الماضى بنسبة عوائد 23.5% شهرياً و27% بنهاية عمر الشهادة والتى تبلغ عاما كأحد الأدوات التى تسعى الحكومة من خلالها سحب السيولة من السوق.

وتوقع رفع أسعار الفائدة فى حالة حدوث تحريك لسعر الصرف فى الفترة المقبلة لكى يستطيع المركزى المحافظة على مدخرات المتعاملين فى البنوك والذين يمثلون الشريحة الأكبر من الشعب المصرى، حيث بزيادة معدلات التضخم دون زيادة فى معدلات الفائدة يحدث تآكل للمدخرات الموجودة فى البنوك.

وأوضح أن أفضل طريقة لتوظيف البنوك للودائع هو تمويل الشركات عن طريق إعادة إقراض الودائع والتى تمثل الوظيفة الرئيسية للبنوك، حيث تقدر قيمة الودائع التى حصلت عليها البنوك خلال أغسطس الماضى حوالى 9.7 تريليون جنيه، فى حين أن البنوك قامت بإقراض الشركات نحو 5 تريليونات جنيه فقط، بنسبة توظيف تصل إلى 51% وهى ضئيلة للغاية.

وارتفعت نسبة إجمالى القروض للودائع لدى البنوك فى مصر لتسجل 51.6% خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بحوالى 51.4% خلال يوليو الماضى.

ولفت إلى أن البنوك فى مصر تعجز عن تأدية هذا الدور بشكل جيد حيث تمثل نسبة القروض إلى الودائع نحو 51% فقط، مقارنة بنحو 110% أو 120% قروض إلى الودائع فى دول أخرى كاليابان والولايات المتحدة.

وبلغت أسعار الفائدة فى مصر على الودائع نحو 19.25%، بينما على القروض بلغت نحو 20.25% خلال الفترة الحالية، ويتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الفائدة لتواكب التضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة إن توظيف القروض لدى البنك المركزى يعطى أفضلية لأنه أكثر أمانًا من القروض كما أن عوائدها معفية من الضرائب على خلاف الأذون والسندات.

أضاف:”لكن فى كل الأحوال البنوك لا يمكنها أن توظف كافة أموالها لدى البنك المركزى لأن هدفها الأساسى النمو والتوسع ولن تغير أزمة مؤقتة نموذج عمل البنوك ورغبتها فى التوسع، خاصة أن الاستثمار فى القطاع البنكى طويل الأجل بطبيعته”.