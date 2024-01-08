الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تراجع عوائد الديون السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وفي ظل بيانات أظهرت تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% إلى 478.1 نقطة، وحدّ من المكاسب تسجيل قطاعي الطاقة والتعدين خسائر خلال الجلسة.

موضوعاتاستقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي

وفي حين استقرت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7694 نقطة، صعد“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند 16716 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 7450 نقطة.

وارتفع مؤشر“سينتكس” الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى -15.8 نقطة في يناير من -16.8 نقطة، وفي مقابل توقعات زيادته إلى -15.5 نقطة، ويشير هذا التحسن التدريجي، إلى توقعات أكثر إيجابية قليلاً، ولكنه لا يرقى لمستوى الإشارة إلى طفرة في ثقة المستثمرين.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، نمو الصادرات الألمانية بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس شهري، مقابل توقعات ارتفاعها 0.3%، فيما زادت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.3% خلال الشهر، مقارنة بتقديرات ارتفاعها 1%.

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