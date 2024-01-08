الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تراجع عوائد الديون السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وفي ظل بيانات أظهرت تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% إلى 478.1 نقطة، وحدّ من المكاسب تسجيل قطاعي الطاقة والتعدين خسائر خلال الجلسة.
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وفي حين استقرت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7694 نقطة، صعد“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند 16716 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 7450 نقطة.
وارتفع مؤشر“سينتكس” الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى -15.8 نقطة في يناير من -16.8 نقطة، وفي مقابل توقعات زيادته إلى -15.5 نقطة، ويشير هذا التحسن التدريجي، إلى توقعات أكثر إيجابية قليلاً، ولكنه لا يرقى لمستوى الإشارة إلى طفرة في ثقة المستثمرين.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، نمو الصادرات الألمانية بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس شهري، مقابل توقعات ارتفاعها 0.3%، فيما زادت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.3% خلال الشهر، مقارنة بتقديرات ارتفاعها 1%.
المصدر:
MENAFN08012024000202011048ID1107696987
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