Wednesday, 10 January 2024 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

1/8/2024 2:22:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تراجع عوائد الديون السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وفي ظل بيانات أظهرت تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% إلى 478.1 نقطة، وحدّ من المكاسب تسجيل قطاعي الطاقة والتعدين خسائر خلال الجلسة.

موضوعات متعلقة استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا “المركزي الهندي” يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي

وفي حين استقرت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7694 نقطة، صعد“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند 16716 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 7450 نقطة.

وارتفع مؤشر“سينتكس” الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى -15.8 نقطة في يناير من -16.8 نقطة، وفي مقابل توقعات زيادته إلى -15.5 نقطة، ويشير هذا التحسن التدريجي، إلى توقعات أكثر إيجابية قليلاً، ولكنه لا يرقى لمستوى الإشارة إلى طفرة في ثقة المستثمرين.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، نمو الصادرات الألمانية بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس شهري، مقابل توقعات ارتفاعها 0.3%، فيما زادت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.3% خلال الشهر، مقارنة بتقديرات ارتفاعها 1%.

المصدر:

MENAFN08012024000202011048ID1107696987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث