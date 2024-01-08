خبراء: سوق السيارات لن تتأثر بشهادات الـ27%

يرى متعاملون بسوق السيارات أن السوق لن يتأثر بطرح بنكى الأهلى ومصر لشهادات ادخار بعائد يصل إلى 27%؛ فى ظل تراجع المعروض من السيارات بالسوق خلال الفترة الحالية واقتناع المستهلك المصرى أن سعر السيارات لن يتراجع مجددًا ما يحافظ على مستويات الطلب الحالية.

وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، إن شهادات الادخار الجديدة هدفها جمع حصيلة استحقاق شهادات الـ25%، موضحًا أن عملاء البنوك عادة ما يفضلون توظيف أموالهم فى البنوك بأعلى عائد متاح لدى البنك، والشهادات توفر تلك الفرصة.

موضوعات((أميك)): ((نيسان)) أكثر السيارات الملاكى مبيعًا فى مصر نوفمبر الماضى ((شيفروليه)) تتصدر مبيعات سوق الشاحنات بـ8 آلاف شاحنة خلال 11 شهرًا 90 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات ((جاك 2024))

واستبعد ((سعد)) تأثر سوق السيارات بطرح الشهادات الجديدة نظرًا لتراجع الكميات المعروضة من السيارات بالسوق لدى الوكلاء والموزعين خلال الفترة الحالية، متوقعًا حل أزمة استيراد السيارات خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وأوضح أن مبيعات السيارات إجمالاً فى مصر خلال أول 11 شهرًا من عام 2023 شهدت تراجعًا لتسجل 79.9 ألف سيارة، مقابل 176.8 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو 54.8%.

وتابع سعد أن مبيعات السيارات الملاكى حققت نموًا ملحوظًا خلال أشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، حيث تم بيع نحو 8 آلاف سيارة خلال نوفمبر 2023، بنمو نسبته 52% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من عام 2022.

وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، و23.5% عند صرفه شهريًا، بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استحقاق شهادات الـ25% خلال الشهر الجارى يمكن أن يدفع نسبة قليلة من أصحاب الشهادات للاستثمار فى شراء السيارات.

وأضاف“زيتون” أن المستهلك المصرى أدرك أن أسعار السيارات لن تنخفض خلال الفترة الحالية؛ لذا يمكن أن ترتفع مبيعات القطاع بشكل نسبى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تراجع الأسعار والقضاء على ظاهرة ((الأوفر برايس)) تماماً، لن يحدث قبل أن يستقر سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، بجانب تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير كميات مناسبة من السيارات لطلبات الشراء، مؤكداً أن هذه الأزمة سوف تستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى.