خبراء: سوق السيارات لن تتأثر بشهادات الـ27%

(MENAFN
- Al-Borsa News) زيتون: جزء من حصيلة شهادات الـ25% يمكن أن يتوجه لشراء السيارات
يرى متعاملون بسوق السيارات أن السوق لن يتأثر بطرح بنكى الأهلى ومصر لشهادات ادخار بعائد يصل إلى 27%؛ فى ظل تراجع المعروض من السيارات بالسوق خلال الفترة الحالية واقتناع المستهلك المصرى أن سعر السيارات لن يتراجع مجددًا ما يحافظ على مستويات الطلب الحالية.
وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، إن شهادات الادخار الجديدة هدفها جمع حصيلة استحقاق شهادات الـ25%، موضحًا أن عملاء البنوك عادة ما يفضلون توظيف أموالهم فى البنوك بأعلى عائد متاح لدى البنك، والشهادات توفر تلك الفرصة.
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واستبعد ((سعد)) تأثر سوق السيارات بطرح الشهادات الجديدة نظرًا لتراجع الكميات المعروضة من السيارات بالسوق لدى الوكلاء والموزعين خلال الفترة الحالية، متوقعًا حل أزمة استيراد السيارات خلال الربع الثالث من العام الجارى.
وأوضح أن مبيعات السيارات إجمالاً فى مصر خلال أول 11 شهرًا من عام 2023 شهدت تراجعًا لتسجل 79.9 ألف سيارة، مقابل 176.8 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو 54.8%.
وتابع سعد أن مبيعات السيارات الملاكى حققت نموًا ملحوظًا خلال أشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، حيث تم بيع نحو 8 آلاف سيارة خلال نوفمبر 2023، بنمو نسبته 52% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من عام 2022.
وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، و23.5% عند صرفه شهريًا، بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استحقاق شهادات الـ25% خلال الشهر الجارى يمكن أن يدفع نسبة قليلة من أصحاب الشهادات للاستثمار فى شراء السيارات.
وأضاف“زيتون” أن المستهلك المصرى أدرك أن أسعار السيارات لن تنخفض خلال الفترة الحالية؛ لذا يمكن أن ترتفع مبيعات القطاع بشكل نسبى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تراجع الأسعار والقضاء على ظاهرة ((الأوفر برايس)) تماماً، لن يحدث قبل أن يستقر سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، بجانب تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير كميات مناسبة من السيارات لطلبات الشراء، مؤكداً أن هذه الأزمة سوف تستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى.
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