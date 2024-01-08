الفيدرالي في نيويورك: توقعات التضخم قصيرة الأجل تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن توقعات المستهلكين للتضخم عبر جميع الآجال -القصيرة والمتوسطة (3 سنوات) والطويلة (5 سنوات)- قد انخفضت، مع تراجع توقعات نمو الأجور في سوق العمال فضلًا عن متوسط إنفاق الأسر.
وبحسب استطلاع ديسمبر المنشور الإثنين على الموقع الرسمي، انخفضت توقعات التضخم على المدى القصير إلى 3.0% خلال العام القادم من 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021، كما تراجعت التوقعات متوسطة وطويلة الأجل إلى 2.6% و2.5% على التوالي.
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وعن سوق العمل، انخفض متوسط نمو الأجور المتوقع لمدة عام واحد بمقدار 0.2 نقطة إلى 2.5 %، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021، وتراجعت توقعات زيادة معدل البطالة بعد عام بنحو 1.4 نقطة إلى 37.0%، فيما انخفض متوسط احتمال فقدان الوظيفة في الأشهر الـ 12 المقبلة بمقدار 0.2 نقطة إلى 13.4%.
وفي حين انخفض متوسط النمو المتوقع في دخل الأسرة بمقدار 0.1 نقطة إلى 3.0 %، إلا أنه يظل أعلى من مستوى فبراير 2020 قبل الجائحة البالغ 2.7%، فيما تراجع متوسط توقعات نمو إنفاق الأسر بمقدار 0.2 نقطة إلى 5.0%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
وأظهر المسح، أن الأسر أصبحت أقل تشاؤمًا بشأن الوصول إلى الائتمان ووضعها المالي خلال عام، كما زاد متوسط احتمالات ارتفاع أسعار الأسهم في الولايات المتحدة خلال 12 شهرًا القادمة بمقدار 0.2 نقطة إلى 36.7%.
المصدر:
MENAFN08012024000202011048ID1107696985
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