الفيدرالي في نيويورك: توقعات التضخم قصيرة الأجل تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن توقعات المستهلكين للتضخم عبر جميع الآجال -القصيرة والمتوسطة (3 سنوات) والطويلة (5 سنوات)- قد انخفضت، مع تراجع توقعات نمو الأجور في سوق العمال فضلًا عن متوسط إنفاق الأسر.

وبحسب استطلاع ديسمبر المنشور الإثنين على الموقع الرسمي، انخفضت توقعات التضخم على المدى القصير إلى 3.0% خلال العام القادم من 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021، كما تراجعت التوقعات متوسطة وطويلة الأجل إلى 2.6% و2.5% على التوالي.

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وعن سوق العمل، انخفض متوسط نمو الأجور المتوقع لمدة عام واحد بمقدار 0.2 نقطة إلى 2.5 %، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021، وتراجعت توقعات زيادة معدل البطالة بعد عام بنحو 1.4 نقطة إلى 37.0%، فيما انخفض متوسط احتمال فقدان الوظيفة في الأشهر الـ 12 المقبلة بمقدار 0.2 نقطة إلى 13.4%.

وفي حين انخفض متوسط النمو المتوقع في دخل الأسرة بمقدار 0.1 نقطة إلى 3.0 %، إلا أنه يظل أعلى من مستوى فبراير 2020 قبل الجائحة البالغ 2.7%، فيما تراجع متوسط توقعات نمو إنفاق الأسر بمقدار 0.2 نقطة إلى 5.0%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وأظهر المسح، أن الأسر أصبحت أقل تشاؤمًا بشأن الوصول إلى الائتمان ووضعها المالي خلال عام، كما زاد متوسط احتمالات ارتفاع أسعار الأسهم في الولايات المتحدة خلال 12 شهرًا القادمة بمقدار 0.2 نقطة إلى 36.7%.

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